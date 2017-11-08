МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Суд Соединенных Штатов вынес очередной обвинительный приговор в адрес Александры Элбакян, создательницы сайта Sci-Hub, в соответствии с которым российские научные "пираты" должны выплатить 4,8 миллиона долларов США издательству ACS, а все провайдеры – заблокировать доступ к порталу, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Подобный вердикт и фраза "все возможные соучастники и сообщники" в его тексте оставляют огромный простор для интерпретаций. Обычно суды США не выносят решения, которые касаются не только участников тяжбы, но и очень широкого и неопределенного набора третьих лиц, которые изначально не были частью этого процесса. Это действительно уникальный случай", — прокомментировал решение Майкл Кэрролл (Michael Carroll), юрист из Американского университета в Вашингтоне (США).

Сайт Sci-Hub был создан казахско-российским нейрофизиологом Александрой Элбакян в 2011 году после того, как она столкнулась с одной из главных проблем для молодых ученых – необходимостью платить огромные деньги за доступ к научным публикациям в рецензируемых журналах. Сегодня подписки на ведущие научные журналы стоят несколько сотен тысяч долларов в год, и себе их позволить не могут не только студенты, но и университеты.

С тех пор сервис приобрел огромную популярность: в прошлом году он достиг отметки в миллион скачиваемых статей в день, на Элбакян подали в суд в США, а сам Sci-Hub неоднократно блокировался по просьбам издательств, что, однако, не мешало ему возрождаться. Издатели принимали ответные меры, и на сайтах некоторых компаний, к примеру, Американского физического общества (APS), работают специальные системы проверки, препятствующие работе "бота" Sci-Hub.

В последующие месяцы популярность "пиратского" сайта росла лавинообразным образом, несмотря на неоднократные попытки его заблокировать и засудить саму Элбакян, и сейчас в архивах Sci-Hub содержится почти все научные статьи, выходившие в печать за последние два века. На текущий момент Элбакян и ее "сообщники", как постановил суд США в июне этого года, должны выплатить нидерландскому издательству Elsevier 15 миллионов долларов и прекратить распространение "украденных" научных статей.

Эта сумма выросла на этой неделе почти до 20 миллионов долларов после того, как суд США принял сторону издательства ACS и принял решение оштрафовать Sci-Hub и запретить его работу на территории Соединенных Штатов.

Руководство ACS уже объявило это решение "победой всех издателей" научных журналов и других периодических изданий, и отметило, что неявка представителей Элбакян и Sci-Hub в суд является "фактическим доказательством" вины российских пиратов.

Текст постановления суда, как отметил Кэрролл в комментариях Nature, построен таким образом, что теперь ACS и другие издательства, имеющие претензии к Sci-Hub, могут использовать его для того, чтобы принуждать провайдеров блокировать доступ к пиратскому порталу и обвинять отдельных пользователей сети и своих собственных клиентов в "пособничестве" Sci-Hub.

С другой стороны, полная блокировка Sci-Hub, по словам Кэрролла, вряд ли будет возможна – ни один провайдер не сможет воспрепятствовать тому, что пользователи смогут зайти на пиратский сайт, используя анонимные сети вроде Tor и i2p, избегая возможной слежки со стороны правоохранителей и издателей.