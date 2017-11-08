В Японии отложили запуск первого частного лунохода до весны

ТОКИО, 8 ноя — РИА Новости. Японские участники проекта отправки на Луну первого частного лунохода в борьбе за награду X PRIZE отложили его запуск, который был намечен до конца нынешнего года, говорится в опубликованном в среду сообщении команды разработчиков "Хакуто".

Эта компания решились на отсрочку после того, как спонсор проекта — американский фонд X PRIZE — продлил сроки запуска лунохода до конца марта 2018 года.

Вместе с тем уже в декабре "Хакуто" отправит в Индию свой луноход "Сорато" для подготовки к его запуску на индийской ракете-носителе компании TeamIndus с космодрома на острове Шрихарикота вместе с индийским луноходом ECA.

Дата запуска пока не определена, говорится в сообщении "Хакуто".

В конкурсе X PRIZE участвуют также команды разработчиков из Израиля, США, Индии и международной команды Synergy Moon. Их луноходы должны также отправиться на Луну и представить снимки лунной поверхности. Обладателем приза, призванного стимулировать исследования на Луне, станут создатели лунохода, который первым проедет по лунной поверхности.