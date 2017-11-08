Новый "маленький шаг" НАСА: как Россия и США готовятся к возврату на Луну

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Директор программы по изучению человека НАСА и его коллега из Института медико-биологических проблем РАН рассказали РИА Новости о том, как медики и ученые США и России готовятся к полету на Луну и вместе переходят от покорения дальнего космоса к его планомерному освоению.

В стенах ИМБП РАН начал свою работу очередной изоляционный эксперимент SIRIUS-17, в ходе которого международный экипаж — пять россиян и один гражданин Германии, Виктор Феттер (Viktor Fetter), — проведут 17 дней внутри изоляционного комплекса "Марс-500" в условиях имитации полета к Луне, облета ее поверхности и возвращения на Землю.

Это будет первый проект, реализованный российскими учеными и их коллегами из НАСА в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном в конце прошлого года. В нем примут участие не только представители науки, но и два профессиональных космонавта-испытателя — Анна Кикина и Марк Серов.

Земной путь к Луне

Как отметил Серов, программа направлена на решение двух относительно новых задач для отечественной и американской космонавтики. Первая из них (как обозначил ее Билл Палоски (Bill Palocki), соруководитель проекта со стороны НАСА) включает в себя исследование того, как носители разных менталитетов будут взаимодействовать между собой в условиях изоляции.

Это крайне важно в контексте будущего освоения и изучения дальнего космоса, которое, по мнению Олега Орлова, директора ИМБП РАН, будет проходить именно в международном формате, при лидерстве России и США.

Вторая задача носит чисто научный характер — "SIRIUS-17", по словам Ильи Рукавишникова, главного врача миссии, будет нацелен на достижение максимальной автономности в действиях экипажа, в том числе и при оказании медицинской помощи в критических и нештатных ситуациях. Все это необходимо, как подчеркнули организаторы эксперимента, для подготовки к полету на Луну, к Марсу и постройки станции на орбите спутницы Земли.

Как пояснил Орлов, название "Сириус" было придумано участниками конкурса, который проводился ИМБП и НАСА среди посетителей социальных сетей незадолго до начала эксперимента.

"Этот проект является лишь первым этапом в реализации долгосрочной пятилетней программы сотрудничества с НАСА и, как мы надеемся, другими международными партнерами. Ее итогом станет создание международного центра по подготовке к полетам в дальний космос и создание методов и приемов, которые помогли бы нам их проводить", — подчеркнул директор ИМБП.

Длительность эксперимента (17 суток) и его практическое наполнение, как отметил Орлов, не случайны. По сути, он будет имитацией путешествия к Луне на борту российского корабля "Федерация" или его американского "кузена" Orion. Члены экипажа будут выполнять все те же задачи, что и настоящие космонавты. Они даже будут питаться той едой, которая разрабатывается для дальних полетов в космос.

В общей сложности руководство миссии запланировало провести на борту базы "Марс-500" около 50 научных экспериментов в течение этих 17 суток. Как отметил Марк Серов, участие в научных опытах будет новой, но интересной задачей для него самого и Анны Кикиной.

"Как инженер, я не всегда понимаю цели и задачи этих экспериментов, но я четко осознаю, что огромная часть из них является очень перспективной вещью не только для продвижения вперед программы пилотируемых полетов, но и всей фундаментальной и практической науки в целом", — отметил космонавт-испытатель.

Врата в дальний космос

Эта программа, как подчеркнул Олег Орлов в беседе с РИА Новости, не является "односторонним" сотрудничеством, которое позволяет НАСА продвинуться вперед в освоении Луны и Марса, и никак не поспособствует продвижению "космических" национальных интересов России.

"Я не согласен с такой постановкой вопроса по двум причинам. Планы на полет к Луне есть, и создание фундамента для подобных полетов предусматривается текущей федеральной космической программой. Второе: у нас нет задачи "помогать США" — мы работаем совместно, но при этом решаем свои собственные научные задачи. И мы, и наши коллеги в НАСА прекрасно понимаем, что объединение усилий поможет нам решить эти задачи быстрее, эффективнее и экономичнее", — пояснил академик.

Данные проекты, как надеется Орлов, помогут Америке и России сохранить тот положительный опыт сотрудничества и совместного проведения миссий, который был получен в ходе создания и эксплуатации МКС.

"Сейчас мы и США обсуждаем то, как опыт управления МКС будет использоваться при подготовке и реализации будущих международных межпланетных миссий. На данный момент мы обсуждаем такую возможность, используя сразу три разных канала сотрудничества — Международную академию аэронавтики, рабочие группы по космической биологии и комиссии, связанные с работой МКС", — заявил ученый.

© NASA Космические корабли на орбите Луны © NASA Космические корабли на орбите Луны

По словам директора ИМБП, эти усилия России и США могут в ближайшем будущем стать основой для всех межпланетных миссий, организуемых космическими агентствами Земли, в том числе и для проекта будущей окололунной станции Deep Space Gateway и первых экспедиций на Марс.

Уже сейчас, как отметил Орлов, российская сторона использует "Марс-500" и изоляционные эксперименты для отработки части систем, которые будут использоваться на "Федерации" во время полетов к Луне и другим планетам.

"Уже в этом эксперименте мы будем отрабатывать некоторые технологии, которые наши коллеги из НПО "Энергия" готовят для "Федерации". С ними будет работать экипаж "Сириуса". Более того, сейчас мы обсуждаем с коллегами возможность более широкого использования комплекса "Марс-500" для отработки всех технологий, связанных с работой "Федерации" как единого комплекса. Поэтому я не исключаю, что наш комплекс в будущем будет расширен", — продолжил ученый.

Космический консенсус

Как считает директор ИМБП, отсутствие американских добровольцев в первой миссии "Сириуса" не является поводом для каких-либо споров и сомнений.

"Здесь нет никакого противоречия — это лишь первый эксперимент в серии, и в будущих изоляционных экспериментах будут участвовать и американские испытатели, и из других стран, к примеру, представители JAXA, космического агентства Японии. Наша главная задача сегодня — создать международный экипаж и проследить за тем, как будут взаимодействовать между собой его члены, и двигаться вперед в международном сотрудничестве", — пояснил Орлов.

НАСА, что интересно, пока не проводит "практические" исследования с применением реальных космических систем. Как отметил Палоски в интервью РИА Новости, американские партнеры ИМБП пока не планируют тестировать системы и программное обеспечение, разрабатываемое в рамках Orion, в текущих изоляционных экспериментах.

С другой стороны, он не исключил того, что НАСА может включить в последующие эксперименты часть своих "космических" разработок, к примеру, новые виды еды, создаваемые для полетов к Луне и Марсу. Вдобавок в будущем в этих проектах могут принять участие не только американские ученые, но и члены экипажа.

"Мы не планируем использовать полные аналоги или какие-то отдельные части Orion в подобных изоляционных экспериментах — наш корабль слишком тесен и по-спартански устроен для длительной жизни в нем. С другой стороны, системы наблюдения за здоровьем и какие-то другие приемы и гаджеты, которые мы отработаем в рамках "Сириуса", станут частью лунной станции или самого Orion", — пояснил директор Программы изучения человека в НАСА.

Ученые НАСА, как и их российские коллеги, будут фокусироваться на психологических аспектах миссии, добавил Палоски. В будущем, по его словам, на борт "Марса-500" могут быть установлены проекторы и голографические установки, которые будут позволять членам экипажа "общаться" с виртуальными животными (их будет выводить на экран компьютер) и избавляться от психологического напряжения.

Все эти эксперименты и проекты, как отметил американский ученый, помогут НАСА найти оптимальную стратегию для защиты экипажа будущих марсианских миссий от психологических и физических последствий 18 месяцев жизни на борту космического корабля и выработать общие подходы для совместного изучения и освоения дальнего космоса.

И Орлов, и Палоски уверены в том, что эти совместные усилия помогут и России, и США подготовиться к тому, что освоение Луны и Марса будет проходить в международном формате, несколько непривычном для стран, и стать лидерами на этом этапе "космической гонки".