РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Новый "маленький шаг" НАСА: как Россия и США готовятся к возврату на Луну

15:5008.11.2017
(обновлено: 16:14 08.11.2017)
02892
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Директор программы по изучению человека НАСА и его коллега из Института медико-биологических проблем РАН рассказали РИА Новости о том, как медики и ученые США и России готовятся к полету на Луну и вместе переходят от покорения дальнего космоса к его планомерному освоению.

В стенах ИМБП РАН начал свою работу очередной изоляционный эксперимент SIRIUS-17, в ходе которого международный экипаж — пять россиян и один гражданин Германии, Виктор Феттер (Viktor Fetter), — проведут 17 дней внутри изоляционного комплекса "Марс-500" в условиях имитации полета к Луне, облета ее поверхности и возвращения на Землю.

Директор программы изучения человека в NASA Уильям Палоски
© Фото : NASA/JSC
В НАСА заявили, что Россия поможет США проложить путь к Марсу и Луне

Это будет первый проект, реализованный российскими учеными и их коллегами из НАСА в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном в конце прошлого года. В нем примут участие не только представители науки, но и два профессиональных космонавта-испытателя — Анна Кикина и Марк Серов.

Земной путь к Луне

Как отметил Серов, программа направлена на решение двух относительно новых задач для отечественной и американской космонавтики. Первая из них (как обозначил ее Билл Палоски (Bill Palocki), соруководитель проекта со стороны НАСА) включает в себя исследование того, как носители разных менталитетов будут взаимодействовать между собой в условиях изоляции.

Это крайне важно в контексте будущего освоения и изучения дальнего космоса, которое, по мнению Олега Орлова, директора ИМБП РАН, будет проходить именно в международном формате, при лидерстве России и США.

Вторая задача носит чисто научный характер — "SIRIUS-17", по словам Ильи Рукавишникова, главного врача миссии, будет нацелен на достижение максимальной автономности в действиях экипажа, в том числе и при оказании медицинской помощи в критических и нештатных ситуациях. Все это необходимо, как подчеркнули организаторы эксперимента, для подготовки к полету на Луну, к Марсу и постройки станции на орбите спутницы Земли.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкНачался эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс в рамках уникального международного проекта "Марс-500"
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Начался эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс в рамках уникального международного проекта "Марс-500"

Как пояснил Орлов, название "Сириус" было придумано участниками конкурса, который проводился ИМБП и НАСА среди посетителей социальных сетей незадолго до начала эксперимента.

"Этот проект является лишь первым этапом в реализации долгосрочной пятилетней программы сотрудничества с НАСА и, как мы надеемся, другими международными партнерами. Ее итогом станет создание международного центра по подготовке к полетам в дальний космос и создание методов и приемов, которые помогли бы нам их проводить", — подчеркнул директор ИМБП.

Длительность эксперимента (17 суток) и его практическое наполнение, как отметил Орлов, не случайны. По сути, он будет имитацией путешествия к Луне на борту российского корабля "Федерация" или его американского "кузена" Orion. Члены экипажа будут выполнять все те же задачи, что и настоящие космонавты. Они даже будут питаться той едой, которая разрабатывается для дальних полетов в космос.

Начался эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс в рамках уникального международного проекта Марс-500
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Что снится космонавтам: медики Италии и России готовятся к полету на Марс

В общей сложности руководство миссии запланировало провести на борту базы "Марс-500" около 50 научных экспериментов в течение этих 17 суток.   Как отметил Марк Серов, участие в научных опытах будет новой, но интересной задачей для него самого и Анны Кикиной.

"Как инженер, я не всегда понимаю цели и задачи этих экспериментов, но я четко осознаю, что огромная часть из них является очень перспективной вещью не только для продвижения вперед программы пилотируемых полетов, но и всей фундаментальной и практической науки в целом", — отметил космонавт-испытатель.

Врата в дальний космос

Эта программа, как подчеркнул Олег Орлов в беседе с РИА Новости, не является "односторонним" сотрудничеством, которое позволяет НАСА продвинуться вперед в освоении Луны и Марса, и никак не поспособствует продвижению "космических" национальных интересов России.

"Я не согласен с такой постановкой вопроса по двум причинам. Планы на полет к Луне есть, и создание фундамента для подобных полетов предусматривается текущей федеральной космической программой. Второе: у нас нет задачи "помогать США" — мы работаем совместно, но при этом решаем свои собственные научные задачи. И мы, и наши коллеги в НАСА прекрасно понимаем, что объединение усилий поможет нам решить эти задачи быстрее, эффективнее и экономичнее", — пояснил академик.

Ученые открывают «космический корабль» после 180 дней изоляции
© Фото : CCTV
В Китае завершился эксперимент по 180-дневной имитации полета в космос

Данные проекты, как надеется Орлов, помогут Америке и России сохранить тот положительный опыт сотрудничества и совместного проведения миссий, который был получен в ходе создания и эксплуатации МКС.

"Сейчас мы и США обсуждаем то, как опыт управления МКС будет использоваться при подготовке и реализации будущих международных межпланетных миссий. На данный момент мы обсуждаем такую возможность, используя сразу три разных канала сотрудничества — Международную академию аэронавтики, рабочие группы по космической биологии и комиссии, связанные с работой МКС", — заявил ученый.

© NASAКосмические корабли на орбите Луны
© NASA
Космические корабли на орбите Луны

По словам директора ИМБП, эти усилия России и США могут в ближайшем будущем стать основой для всех межпланетных миссий, организуемых космическими агентствами Земли, в том числе и для проекта будущей окололунной станции Deep Space Gateway и первых экспедиций на Марс.

Уже сейчас, как отметил Орлов, российская сторона использует "Марс-500" и изоляционные эксперименты для отработки части систем, которые будут использоваться на "Федерации" во время полетов к Луне и другим планетам.

Так художник представил посадку космического корабля Dragon на Марсе
© Flickr / SpaceX
Ученые назвали новую угрозу для космонавтов при полете на Марс

"Уже в этом эксперименте мы будем отрабатывать некоторые технологии, которые наши коллеги из НПО "Энергия" готовят для "Федерации". С ними будет работать экипаж "Сириуса". Более того, сейчас мы обсуждаем с коллегами возможность более широкого использования комплекса "Марс-500" для отработки всех технологий, связанных с работой "Федерации" как единого комплекса. Поэтому я не исключаю, что наш комплекс в будущем будет расширен", — продолжил ученый.

Космический консенсус

Как считает директор ИМБП, отсутствие американских добровольцев в первой миссии "Сириуса" не является поводом для каких-либо споров и сомнений.

"Здесь нет никакого противоречия — это лишь первый эксперимент в серии, и в будущих изоляционных экспериментах будут участвовать и американские испытатели, и из других стран, к примеру, представители JAXA, космического агентства Японии. Наша главная задача сегодня — создать международный экипаж и проследить за тем, как будут взаимодействовать между собой его члены, и двигаться вперед в международном сотрудничестве", — пояснил Орлов.

Поверхность Марса снятая Марсианским разведывательным спутником. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Полет к Марсу чреват снижением IQ астронавтов, заявляют ученые

НАСА, что интересно, пока не проводит "практические" исследования с применением реальных космических систем. Как отметил Палоски в интервью РИА Новости, американские партнеры ИМБП пока не планируют тестировать системы и программное обеспечение, разрабатываемое в рамках Orion, в текущих изоляционных экспериментах.

С другой стороны, он не исключил того, что НАСА может включить в последующие эксперименты часть своих "космических" разработок, к примеру, новые виды еды, создаваемые для полетов к Луне и Марсу. Вдобавок в будущем в этих проектах могут принять участие не только американские ученые, но и члены экипажа.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДиректор Института медико-биологических проблем РАН академик РАН Олег Орлов во время пресс-конференции наземного эксперимента по моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве. 7 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Директор Института медико-биологических проблем РАН академик РАН Олег Орлов во время пресс-конференции наземного эксперимента по моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве. 7 ноября 2017

"Мы не планируем использовать полные аналоги или какие-то отдельные части Orion в подобных изоляционных экспериментах — наш корабль слишком тесен и по-спартански устроен для длительной жизни в нем. С другой стороны, системы наблюдения за здоровьем и какие-то другие приемы и гаджеты, которые мы отработаем в рамках "Сириуса", станут частью лунной станции или самого Orion", — пояснил директор Программы изучения человека в НАСА.

Ученые НАСА, как и их российские коллеги, будут фокусироваться на психологических аспектах миссии, добавил Палоски. В будущем, по его словам, на борт "Марса-500" могут быть установлены проекторы и голографические установки, которые будут позволять членам экипажа "общаться" с виртуальными животными (их будет выводить на экран компьютер) и избавляться от психологического напряжения.

Астронавт Базз Олдрин на поверхности Луны
© NASA / Neil Armstrong
Ученый: астронавтов "Аполлонов" поразила серия загадочных проблем с сердцем

Все эти эксперименты и проекты, как отметил американский ученый, помогут НАСА найти оптимальную стратегию для защиты экипажа будущих марсианских миссий от психологических и физических последствий 18 месяцев жизни на борту космического корабля и выработать общие подходы для совместного изучения и освоения дальнего космоса.

И Орлов, и Палоски уверены в том, что эти совместные усилия помогут и России, и США подготовиться к тому, что освоение Луны и Марса будет проходить в международном формате, несколько непривычном для стран, и стать лидерами на этом этапе "космической гонки".

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена