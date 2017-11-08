Ученые нашли эффективный способ омоложения

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группе британских ученых удалось найти новой способ омоложения стареющих клеток, способствующих развитию возрастных заболеваний, сообщает портал Science Daily.

Исследователи под руководством профессора кафедры молекулярной генетики Университета Экзетера Лорны Харрис испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты.

Известно, что по мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые, оставаясь живыми, перестают расти и выполнять свои функции. Их скопление делает ткани и органы более восприимчивыми к болезням.

Ученые выяснили, что ресвератрол (содержится в красном вине, темном шоколаде, красном винограде и других фруктах) стимулирует активность факторов сплайсинга — "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали "омолаживаться" — у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина теломер.

"Это первый шаг в попытке добиться того, чтобы при нормальной протяженности жизни люди меньше болели. Наши результаты предполагают, что использование химические соединений может помочь нам восстановить функции стареющих клеток", — отметила профессор Харрис.

По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно. Как считают исследователи, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.