На острове Врангеля зафиксировали максимальную численность белых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самое большое за всю историю изучения чукотско-аляскинской популяции белых медведей скопление этих хищников зафиксировано в ходе российско-американской исследовательской экспедиции на острое Врангеля, сообщила РИА Новости сотрудник отдела экологического просвещения заповедника "Остров Врангеля" Анастасия Петухова.

Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения "О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания".

"Ученые зафиксировали максимальное количество медведей чукотско-аляскинской популяции за все время ее изучения – 589 медведей", — сказала Петухова.

Ученые вели мониторинг в течение месяца, и, по их данным, физическое состояние белых медведей хорошее, животные упитанные. В этом сезоне на территории острова были установлены и отобраны проволочные ловушки для сбора шерсти белых медведей. Образцы в дальнейшем исследуют.

Ранее сообщалось, что в заповеднике было зафиксировано необычно большое число медведей – 181 особь — поедающих тушу гренландского кита вблизи горы Томас на западном побережье острова Врангеля. По словам Петуховой, это также максимальная для такой ситуации цифра.

Сотрудник Университета Вашингтон, сопредседатель российско-американской рабочей группы Эрик Регер отметил, что в ходе работ они наблюдали белых медведей на острове, которых лично он прочипировал на Аляске. "Ученый надеется продолжить исследование медведей на Чукотке и в следующем году", — добавила собеседница.