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На острове Врангеля зафиксировали максимальную численность белых медведей

11:1808.11.2017
(обновлено: 11:25 08.11.2017)
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© Штеффен ГраупнерУникальное скопление белых медведей на острове ВрангеляУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самое большое за всю историю изучения чукотско-аляскинской популяции белых медведей скопление этих хищников зафиксировано в ходе российско-американской исследовательской экспедиции на острое Врангеля, сообщила РИА Новости сотрудник отдела экологического просвещения заповедника "Остров Врангеля" Анастасия Петухова.

Белый медведь у селя Рыркайпий
© Татьяна Миненко
Скопление белых медведей у чукотского села – тревожный сигнал для популяции
Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения "О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания".

"Ученые зафиксировали максимальное количество медведей чукотско-аляскинской популяции за все время ее изучения – 589 медведей", — сказала Петухова.

Ученые вели мониторинг в течение месяца, и, по их данным, физическое состояние белых медведей хорошее, животные упитанные. В этом сезоне на территории острова были установлены и отобраны проволочные ловушки для сбора шерсти белых медведей. Образцы в дальнейшем исследуют.

Ранее сообщалось, что в заповеднике было зафиксировано необычно большое число медведей – 181 особь — поедающих тушу гренландского кита вблизи горы Томас на западном побережье острова Врангеля. По словам Петуховой, это также максимальная для такой ситуации цифра.

Сотрудник Университета Вашингтон, сопредседатель российско-американской рабочей группы Эрик Регер отметил, что в ходе работ они наблюдали белых медведей на острове, которых лично он прочипировал на Аляске. "Ученый надеется продолжить исследование медведей на Чукотке и в следующем году", — добавила собеседница.

Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен ГраупнерНа расстоянии белые точки на склоне горы Томас напоминали стадо овец на пастбище. В книгах написано, что белый медведь – одиночный хищник, всю жизнь странствующий по безбрежным дрейфующим льдам Арктики, поэтому трудно представить белых медведей, собравшихся в стадо. Однако это нормальное поведение зверя в определенных условиях. Понять это можно, только специально изучая социальную жизнь белых медведей. А для этого нужно долго наблюдать их жизнь в дикой природе, не беспокоя зверей и не нарушая их естественную активностьУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
На расстоянии белые точки на склоне горы Томас напоминали стадо овец на пастбище. В книгах написано, что белый медведь – одиночный хищник, всю жизнь странствующий по безбрежным дрейфующим льдам Арктики, поэтому трудно представить белых медведей, собравшихся в стадо. Однако это нормальное поведение зверя в определенных условиях. Понять это можно, только специально изучая социальную жизнь белых медведей. А для этого нужно долго наблюдать их жизнь в дикой природе, не беспокоя зверей и не нарушая их естественную активность
© Штеффен ГраупнерКонгрегации (поведенчески структурированные скопления) белых медведей около крупного источника – не необычные явления. Они наблюдались и раньше. Небольшие конгрегации можно встретить даже во льдах. Однако для такой исключительно высокой концентрации медведей на небольшой площади, как эта, нужно было особое сочетание экологических условийУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Конгрегации (поведенчески структурированные скопления) белых медведей около крупного источника – не необычные явления. Они наблюдались и раньше. Небольшие конгрегации можно встретить даже во льдах. Однако для такой исключительно высокой концентрации медведей на небольшой площади, как эта, нужно было особое сочетание экологических условий
© Штеффен ГраупнерПри исчезновении морских льдов в зоне континентального шельфа в Берингийском секторе Арктики на остров Врангеля высаживаются белые медведи всех демографических групп, представленных в региональной географической популяции. Туша гренландского кита собрала около себя всех – одиночных самцов и самок, взрослых и молодых, одиноких медведей и семейные группы. В крайней правой части кадра видна семейная группа с четырьмя медвежатами-сеголетками, один из которых усыновленныйУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
При исчезновении морских льдов в зоне континентального шельфа в Берингийском секторе Арктики на остров Врангеля высаживаются белые медведи всех демографических групп, представленных в региональной географической популяции. Туша гренландского кита собрала около себя всех – одиночных самцов и самок, взрослых и молодых, одиноких медведей и семейные группы. В крайней правой части кадра видна семейная группа с четырьмя медвежатами-сеголетками, один из которых усыновленный
© Штеффен ГраупнерВ скоплении белых медведей вокруг туши кита отчетливо прослеживаются четыре пространственные зоны. Первая – медведи, кормящиеся на туше, они находятся вплотную друг к другу, некоторые в физическом контакте. Вторая – зона ожидания очереди. Третья – зона отдыха и переваривания пищи до следующего сеанса кормежки. Здесь медведи распределены более-менее равномерно. Наконец, четвертая зона – зона подхода, прилегающая тундра и береговая полоса в радиусе от 250 метров до 10 километров от туши. Медведи в этой зоне удалены друг от друга на расстояние 400 метров и более, во время наблюдений здесь просматривалось до 50 медведей. Эта пространственная структура отражает особенности социального и кормового поведения белых медведейУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
В скоплении белых медведей вокруг туши кита отчетливо прослеживаются четыре пространственные зоны. Первая – медведи, кормящиеся на туше, они находятся вплотную друг к другу, некоторые в физическом контакте. Вторая – зона ожидания очереди. Третья – зона отдыха и переваривания пищи до следующего сеанса кормежки. Здесь медведи распределены более-менее равномерно. Наконец, четвертая зона – зона подхода, прилегающая тундра и береговая полоса в радиусе от 250 метров до 10 километров от туши. Медведи в этой зоне удалены друг от друга на расстояние 400 метров и более, во время наблюдений здесь просматривалось до 50 медведей. Эта пространственная структура отражает особенности социального и кормового поведения белых медведей
© Штеффен ГраупнерМедведи в зоне отдыха и переваривания. Наевшись, звери отходят на некоторое расстояние от общего «стола» и ложатся отдыхать. Можно видеть, что многие медведи в этой зоне также находятся рядом друг с другом. Держатся вместе не только звери в семейных группах (матери с медвежатами). У белых медведей сложная социальная организация, в которой обычны дружественные альянсы между самцами, сложные семейные группы, альянсы между подростками и разными семейными группамиУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Медведи в зоне отдыха и переваривания. Наевшись, звери отходят на некоторое расстояние от общего «стола» и ложатся отдыхать. Можно видеть, что многие медведи в этой зоне также находятся рядом друг с другом. Держатся вместе не только звери в семейных группах (матери с медвежатами). У белых медведей сложная социальная организация, в которой обычны дружественные альянсы между самцами, сложные семейные группы, альянсы между подростками и разными семейными группами
© Штеффен ГраупнерНаиболее плотное скопление медведей на туше и непосредственно около нее. При коллективном поедании туши крупного морского млекопитающего (кита или моржа) белые медведи, получившие доступ к «столу», кормятся бок о бок, некоторые – находясь в прямом физическом контакте. Это яркая иллюстрация высокой социальности белых медведей. Ни у одного другого вида ныне живущих на планете медведей такое поведение не наблюдается. Небольшая стычка между двумя семейными группами около кормящихся медведей ограничивается демонстрациями, которые не наносят зверям ранений и заканчиваются установлением приоритета подхода, что видно на следующем кадреУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Наиболее плотное скопление медведей на туше и непосредственно около нее. При коллективном поедании туши крупного морского млекопитающего (кита или моржа) белые медведи, получившие доступ к «столу», кормятся бок о бок, некоторые – находясь в прямом физическом контакте. Это яркая иллюстрация высокой социальности белых медведей. Ни у одного другого вида ныне живущих на планете медведей такое поведение не наблюдается. Небольшая стычка между двумя семейными группами около кормящихся медведей ограничивается демонстрациями, которые не наносят зверям ранений и заканчиваются установлением приоритета подхода, что видно на следующем кадре
© Штеффен ГраупнерРегулирование порядка кормления от одной туши у белых медведей носит ритуальный характер в том смысле, что кратковременные стычки возникают из-за конкретного места около туши или определенного куска пищи, но не исключают доступа других к кормуУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Регулирование порядка кормления от одной туши у белых медведей носит ритуальный характер в том смысле, что кратковременные стычки возникают из-за конкретного места около туши или определенного куска пищи, но не исключают доступа других к корму
© Штеффен ГраупнерСамое лакомое в туше любого морского млекопитающего – подкожный жир. Прежде всего белые медведи поедают его, постепенно выворачивая кожу наизнанку. Слева на туше стоит взрослый, по виду уже старый и еще тощий самец. Туша гренландского кита на берегу – это шанс всех медведей в данной конгрегации существенно улучшить физическое состояние перед полярной зимойУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Самое лакомое в туше любого морского млекопитающего – подкожный жир. Прежде всего белые медведи поедают его, постепенно выворачивая кожу наизнанку. Слева на туше стоит взрослый, по виду уже старый и еще тощий самец. Туша гренландского кита на берегу – это шанс всех медведей в данной конгрегации существенно улучшить физическое состояние перед полярной зимой
© Штеффен ГраупнерБелые медведи начинают вскрывать тушу кита или моржа в самых мягких и легкодоступных местах, там, где есть повреждения или естественные отверстия. Но когда места всем не хватает, надо пробовать с разных сторонУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Белые медведи начинают вскрывать тушу кита или моржа в самых мягких и легкодоступных местах, там, где есть повреждения или естественные отверстия. Но когда места всем не хватает, надо пробовать с разных сторон
© Штеффен ГраупнерЭтот снимок хорошо иллюстрирует социальную терпимость белых медведей друг к другу при коллективном кормлении и отсутствие дискриминации по полу или возрастным группам. В левой части кадра на туше взрослая одиночная самка спокойно стоит между двумя взрослыми самцами, вплотную к нимУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Этот снимок хорошо иллюстрирует социальную терпимость белых медведей друг к другу при коллективном кормлении и отсутствие дискриминации по полу или возрастным группам. В левой части кадра на туше взрослая одиночная самка спокойно стоит между двумя взрослыми самцами, вплотную к ним
© Штеффен ГраупнерТуша гренландского кита для белых медведей, переживающих сезон исчезновения морских льдов на суше острова Врангеля, – настоящий дар. Такое количество корма не только позволит медведям дождаться возвращения льдов и возобновления сезона охоты без потерь, но и улучшить свое физическое состояние в преддверии полярной зимыУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Туша гренландского кита для белых медведей, переживающих сезон исчезновения морских льдов на суше острова Врангеля, – настоящий дар. Такое количество корма не только позволит медведям дождаться возвращения льдов и возобновления сезона охоты без потерь, но и улучшить свое физическое состояние в преддверии полярной зимы
© Штеффен ГраупнерСемейная группа с четырьмя медвежатами. Хорошо видно, что один медвежонок (тот, что виден за матерью, сразу позади нее) крупнее остальных. Во время наблюдений было видно, что он обычно держался более настороженно и с большей опаской реагировал на действия материУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Семейная группа с четырьмя медвежатами. Хорошо видно, что один медвежонок (тот, что виден за матерью, сразу позади нее) крупнее остальных. Во время наблюдений было видно, что он обычно держался более настороженно и с большей опаской реагировал на действия матери
© Штеффен ГраупнерТа же семейная группа с четырьмя медвежатами на отдыхе. Более крупный медвежонок держится в семье как полностью усыновленный ребенок. На снимке он лежит сзади матери, привалившись к нейУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Та же семейная группа с четырьмя медвежатами на отдыхе. Более крупный медвежонок держится в семье как полностью усыновленный ребенок. На снимке он лежит сзади матери, привалившись к ней
© Штеффен ГраупнерДругая семейная группа с тремя медвежатами. Самка присматривается к лодкам, с которых за ними наблюдают люди. Осторожность и внимание к любой потенциальной опасности у самок с детьми проявляется еще более сильно, чем у белых медведей вообщеУникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Другая семейная группа с тремя медвежатами. Самка присматривается к лодкам, с которых за ними наблюдают люди. Осторожность и внимание к любой потенциальной опасности у самок с детьми проявляется еще более сильно, чем у белых медведей вообще
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