На острове Врангеля зафиксировали максимальную численность белых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самое большое за всю историю изучения чукотско-аляскинской популяции белых медведей скопление этих хищников зафиксировано в ходе российско-американской исследовательской экспедиции на острое Врангеля, сообщила РИА Новости сотрудник отдела экологического просвещения заповедника "Остров Врангеля" Анастасия Петухова.
Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения "О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания".
"Ученые зафиксировали максимальное количество медведей чукотско-аляскинской популяции за все время ее изучения – 589 медведей", — сказала Петухова.
Ученые вели мониторинг в течение месяца, и, по их данным, физическое состояние белых медведей хорошее, животные упитанные. В этом сезоне на территории острова были установлены и отобраны проволочные ловушки для сбора шерсти белых медведей. Образцы в дальнейшем исследуют.
Ранее сообщалось, что в заповеднике было зафиксировано необычно большое число медведей – 181 особь — поедающих тушу гренландского кита вблизи горы Томас на западном побережье острова Врангеля. По словам Петуховой, это также максимальная для такой ситуации цифра.
Сотрудник Университета Вашингтон, сопредседатель российско-американской рабочей группы Эрик Регер отметил, что в ходе работ они наблюдали белых медведей на острове, которых лично он прочипировал на Аляске. "Ученый надеется продолжить исследование медведей на Чукотке и в следующем году", — добавила собеседница.
На расстоянии белые точки на склоне горы Томас напоминали стадо овец на пастбище. В книгах написано, что белый медведь – одиночный хищник, всю жизнь странствующий по безбрежным дрейфующим льдам Арктики, поэтому трудно представить белых медведей, собравшихся в стадо. Однако это нормальное поведение зверя в определенных условиях. Понять это можно, только специально изучая социальную жизнь белых медведей. А для этого нужно долго наблюдать их жизнь в дикой природе, не беспокоя зверей и не нарушая их естественную активность
Конгрегации (поведенчески структурированные скопления) белых медведей около крупного источника – не необычные явления. Они наблюдались и раньше. Небольшие конгрегации можно встретить даже во льдах. Однако для такой исключительно высокой концентрации медведей на небольшой площади, как эта, нужно было особое сочетание экологических условий
При исчезновении морских льдов в зоне континентального шельфа в Берингийском секторе Арктики на остров Врангеля высаживаются белые медведи всех демографических групп, представленных в региональной географической популяции. Туша гренландского кита собрала около себя всех – одиночных самцов и самок, взрослых и молодых, одиноких медведей и семейные группы. В крайней правой части кадра видна семейная группа с четырьмя медвежатами-сеголетками, один из которых усыновленный
В скоплении белых медведей вокруг туши кита отчетливо прослеживаются четыре пространственные зоны. Первая – медведи, кормящиеся на туше, они находятся вплотную друг к другу, некоторые в физическом контакте. Вторая – зона ожидания очереди. Третья – зона отдыха и переваривания пищи до следующего сеанса кормежки. Здесь медведи распределены более-менее равномерно. Наконец, четвертая зона – зона подхода, прилегающая тундра и береговая полоса в радиусе от 250 метров до 10 километров от туши. Медведи в этой зоне удалены друг от друга на расстояние 400 метров и более, во время наблюдений здесь просматривалось до 50 медведей. Эта пространственная структура отражает особенности социального и кормового поведения белых медведей
Медведи в зоне отдыха и переваривания. Наевшись, звери отходят на некоторое расстояние от общего «стола» и ложатся отдыхать. Можно видеть, что многие медведи в этой зоне также находятся рядом друг с другом. Держатся вместе не только звери в семейных группах (матери с медвежатами). У белых медведей сложная социальная организация, в которой обычны дружественные альянсы между самцами, сложные семейные группы, альянсы между подростками и разными семейными группами
Наиболее плотное скопление медведей на туше и непосредственно около нее. При коллективном поедании туши крупного морского млекопитающего (кита или моржа) белые медведи, получившие доступ к «столу», кормятся бок о бок, некоторые – находясь в прямом физическом контакте. Это яркая иллюстрация высокой социальности белых медведей. Ни у одного другого вида ныне живущих на планете медведей такое поведение не наблюдается. Небольшая стычка между двумя семейными группами около кормящихся медведей ограничивается демонстрациями, которые не наносят зверям ранений и заканчиваются установлением приоритета подхода, что видно на следующем кадре
Регулирование порядка кормления от одной туши у белых медведей носит ритуальный характер в том смысле, что кратковременные стычки возникают из-за конкретного места около туши или определенного куска пищи, но не исключают доступа других к корму
Самое лакомое в туше любого морского млекопитающего – подкожный жир. Прежде всего белые медведи поедают его, постепенно выворачивая кожу наизнанку. Слева на туше стоит взрослый, по виду уже старый и еще тощий самец. Туша гренландского кита на берегу – это шанс всех медведей в данной конгрегации существенно улучшить физическое состояние перед полярной зимой
Белые медведи начинают вскрывать тушу кита или моржа в самых мягких и легкодоступных местах, там, где есть повреждения или естественные отверстия. Но когда места всем не хватает, надо пробовать с разных сторон
Этот снимок хорошо иллюстрирует социальную терпимость белых медведей друг к другу при коллективном кормлении и отсутствие дискриминации по полу или возрастным группам. В левой части кадра на туше взрослая одиночная самка спокойно стоит между двумя взрослыми самцами, вплотную к ним
Туша гренландского кита для белых медведей, переживающих сезон исчезновения морских льдов на суше острова Врангеля, – настоящий дар. Такое количество корма не только позволит медведям дождаться возвращения льдов и возобновления сезона охоты без потерь, но и улучшить свое физическое состояние в преддверии полярной зимы
Семейная группа с четырьмя медвежатами. Хорошо видно, что один медвежонок (тот, что виден за матерью, сразу позади нее) крупнее остальных. Во время наблюдений было видно, что он обычно держался более настороженно и с большей опаской реагировал на действия матери
Другая семейная группа с тремя медвежатами. Самка присматривается к лодкам, с которых за ними наблюдают люди. Осторожность и внимание к любой потенциальной опасности у самок с детьми проявляется еще более сильно, чем у белых медведей вообще
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