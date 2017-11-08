Во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель Vega

ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости. Ракета-носитель Vega с предназначенным для Марокко спутником на борту, в ночь на среду успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт ракеты состоялся в 22.43 вторника по местному времени (4.43 среды мск). Запуск транслировался на сайте французской компании-оператора аэропорта Arianespace.

Запуск ракеты с космодрома Куру стал 10 стартом с этой площадки с начала года и 11 стартом Vega за почти 6 лет.

На борту ракеты-носителя находится спутник Mohammed VI – A, построенный для Марокко консорциумом Thales Alenia Space. Он предназначен для картографических и геодезических работ, предотвращения и контроля над стихийными бедствиями, для контроля изменений природной среды и наблюдения за границами и береговой зоной. Его вес составляет примерно 1,11 тонны.

Спутник должен отделиться от ракеты спустя 55 минут после старта.

Vega — легкая ракета-носитель, названа в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Первый запуск четырёхступенчатой РН состоялся в феврале 2012 года с космодрома Куру (Французская Гвиана).