Биологи выяснили, что скрывает "голубая дыра" у берегов Австралии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученым удалось проникнуть в крупную карстовую воронку в районе австралийского острова Дэйдрим-Айленд. Об этом сообщил океанолог Джонни Гаскел в своем Instagram.

"Голубая дыра", которая находится в самом сердце Большого Барьерного рифа, издавна привлекала внимание исследователей, однако только сейчас они смогли спуститься в нее. Одной из основных проблем до сегодняшнего дня была ее удаленность — путь от воронки до ближайшего порта занимает 10 часов.

По словам Гаскела, команда аквалангистов погрузилась на глубину 20 метров и обнаружила, что недра кишат живыми организмами. "Я был очень рад тому, что мы увидели крупную колонию здоровых кораллов", — написал он.

Беспокойство ученого по поводу фауны "голубой дыры" вызвано массовой гибелью водорослей зооксантелл, которая может привести к исчезновению Барьерного рифа.

Публикация от Marine Bio | UW Photographer (@johnny_gaskell) Окт 29 2017 в 8:43 PDT

Океанолог отметил, что исследованная воронка может быть значительно древнее аналогичного образования у берегов Белиза.