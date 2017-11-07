Археологи нашли в Крыму древние скифские ворота

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Бахчисарайском районе Крыма, в районе села Вилино, найдены древние ворота в скифскую крепость, сообщил РИА Новости директор историко-археологического заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев.

К раскопкам в Бахчисарайском районе была привлечена экспедиция заповедника.

"Там был холм древнего городища, который мы не копали. Потом мы провели геомагнитную разведку, определили перспективный участок, без особых гарантий, но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни, датируется II века до нашей эры — I века нашей эры. Это ворота в небольшую крепость городища. Таких в Крыму мало раскопано, всего несколько штук воротных проездов позднескифских", — сказал РИА Новости Зайцев.

По его словам, от найденного объекта остались основания воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки.