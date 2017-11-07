Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году

МОСКВА, 7 ноя — РИА НОВОСТИ. Человечество может исчезнуть к 2600 году, предупредил знаменитый физик Стивен Хокинг. Население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, а сама планета превратится в "пылающий огненный шар", считает ученый.

Спастись от катастрофы, по его мнению, можно лишь найдя пригодную для жизни планету. Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет, заявил Хокинг на саммите Tencent WE в Пекине.

По видеосвязи он призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, предполагающий путешествие к Альфа Центавре — ближайшей к Солнечной системе звезде, сообщает New York Post. Ученый полагает, что вокруг нее может вращаться пригодная для жизни планета.

Летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света сможет достичь звезды всего за двадцать лет, тогда как современным космическим кораблям потребовалось бы на это около тридцати лет, заявил физик.

На мероприятии выступил и бывший глава Исследовательского центра Эймса Пит Ворден, ныне управляющий проектом Breakthrough Starshot. По его словам, во второй половине XXI века могут быть получены первые фотографии пригодной для жизни планеты с орбиты Альфа Центавры.