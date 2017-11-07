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РИА Наука
РИА Наука

Крем от загара помог ученым превратить воздух в топливо

19:0107.11.2017
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© Fotolia / phonlamaiphotoБензинБензин
© Fotolia / phonlamaiphoto

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Корейские химики создали необычный наноматериал, который позволяет превращать углекислый газ в метан, используя лишь энергию света, и опубликовали "рецепт" по его производству в журнале Nature Communications.

"Наш катализатор крайне сложно сравнивать с другими типами подобных наночастиц, так как все такие эксперименты проводились в крайне разных условиях. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что он обладает рекордно высоким уровнем активности и эффективности, и в некоторых случаях превосходит конкурентов на два три порядка", — пишет Хюнджун Сун (Hyunjoon Song) из Института KAIST в Тэджоне (Корея).

Профессор Грэм Хатчинс держит в руке пробирку с катализатором, позволяющим производить спирт из воздух
© Фото : Mike Hall
Химики придумали очередной способ превращать воздух в спирт

В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле прошлого года физики из Чикаго создали солнечную батарею, которая напрямую использует энергию света для расщепления СО2 и производства угарного газа и водорода, а в октябре их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж создали катализатор, преобразующий углекислоту в этанол, "обычный" спирт.

Все эти катализаторы и системы "трансмутации" воздуха в спирт могут помочь не только решить проблему обеспечения человечества полностью "зеленым" топливом, но и найти более дешевые источники сырья для химической промышленности.

Как отмечают Сун и его коллеги, все подобные катализаторы, созданные в последние годы, обладают двумя большими недостатками, не позволяющими их применять на практике – их скорость работы часто бывает крайне низкой, а более быстрые катализаторы обычно являются нестабильными и их приходится очищать после нескольких часов использования. Вдобавок, все они обладают достаточно низким КПД.

Бензин. Архивное фото
© Fotolia / phonlamaiphoto
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Команда Суна создала катализатор, лишенные и той, и другой проблемы, экспериментируя с наночастицами из оксида цинка, аналоги которых можно встретить в большинстве существующих сегодня марок крема от загара. Комбинируя их с другими наноматериалами из окислов металлов, ученые наблюдали за тем, как меняются их химические и оптические свойства и пытались понять, можно ли их использовать для ускорения тех или иных реакций.

Эти опыты показали, что комбинированные наночастицы из окиси цинка и закиси меди, соединения одного атома кислорода и двух атомов меди, необычно активно поглощали молекулы СО2, расщепляли и превращали углекислоту в метан в том случае, если они находились на свету и под водой.

Как обнаружилось впоследствии, эти наночастицы не разрушались и не загрязнялись при длительном освещении мощной лампой, продолжая превращать СО2 в метан и крайне небольшое число молекул угарного газа и водорода до тех пор, пока запасы углекислоты не иссякали, и продолжали ускорять реакцию с той же скоростью после ввода новой порции "сырья".

По текущим оценкам ученых, примерно 88% молекул углекислоты превращается в метан, на что тратится примерно 1,5% энергии света. И тот и другой показатель, как отмечают химики, является рекордно высоким.

Водогенератор, созданный в MIT и университете Беркли
© Фото : MIT photo from laboratory of Evelyn Wang
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Пока ученые не знают, почему этот катализатор из относительно "простых" металлов работает быстрее и лучше, чем его более дорогие аналоги из платины и титана, однако они предполагают, что это связано с необычной комбинацией электрохимических свойств цинка, меди и аналогичных качеств воды, окружающей наночастицы внутри реактора.

Дальнейшее их изучение, как надеются корейские химики, позволит повысить КПД и сделать наночастицы еще более привлекательными для создания почти неисчерпаемых запасов топлива, в буквальном смысле извлеченных из воздуха.

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