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РИА Наука
РИА Наука

Ученые НАСА раскрыли секрет существования океана на Энцеладе

15:3707.11.2017
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© NASA / JPL-CaltechГейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядроГейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Потенциально обитаемый подледный океан существует на Энцеладе благодаря тому, что его ядро содержит в себе большое количество пор, которые постоянно сжимаются и разжимаются притяжением Сатурна, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"То, откуда Энцелад берет энергию для разогрева своего океана, достаточно долго оставалось тайной для нас. Мы детально проанализировали то, как структура его ядра и химический состав могут влиять на процесс ее выработки, используя последние данные, полученные "Кассини", — заявил Гаэль Шобле (Gaël Choblet) из университета Нанта (Франция).

Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
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В 2005 году "Кассини" обнаружил на Энцеладе струи из частиц водяного льда и пара, которые выбрасываются в космическое пространство из параллельных трещин вблизи южного полюса — так называемых "тигровых полос". Это открытие поставило перед учеными вопрос об источнике этого пара и льда.

Через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды, обнаружив частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров.

Открытие этого океана и первые данные по его свойствам поставили планетологов в тупик – относительно большая глубина океана и небольшая толщина ледовой "крышки", покрывающей его, однозначно указали на то, что этот водный мир давно должен был замерзнуть.

Тем не менее, этого не произошло, и открытие горячих гейзеров и следов геотермальной активности в окрестностях луны Сатурна указало на обратный факт – вода в недрах Энцелада не остывает, а постоянно подогревается. Источником этого тепла могут быть приливные силы, постоянно растягивающие и сжимающие каменистое ядро Энцелада, однако их, как показали расчеты ученых, было явно недостаточно для того, чтобы океан планеты оставался жидким миллионы лет.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
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Шобле и его коллеги нашли объяснение этой загадке, изучая данные по структуре недр Энцелада, собранные "Кассини" незадолго до кончины зонда в середине сентября этого года. Сравнивая то, как облик луны Сатурна менялся по мере ее удаления и сближения с "властелином колец", ученые пришли к выводу, что ядро Энцелада похоже по своему устройству на швейцарский сыр.

Иными словами, каменистое ядро планеты содержит в себе множество пустот, занимающих, как показывают расчеты планетологов, примерно 20-30% от его общего объема. Эти "сырные дыры", как рассказывает Шобле, играют роль своеобразного "кипятильника" – проникающая в них вода нагревается, взаимодействует с породами ядра и переносит тепло в другие части океана.

Подобный сценарий, по словам планетологов, хорошо согласуется с тем, почему гейзеры расположены на южном полюсе Энцелада – большая часть теплых потоков воды, вырабатываемых ядром, будет сосредоточена в окрестностях полюсов планеты. Эти течения будут "подтачивать" лед и повышать вероятность формирования крупных трещин, через которые теплая вода океана сможет периодически вырываться в космос.

Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
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Несмотря на подобное сходство результатов расчетов и реальных данных с "Кассини", у этой теории, как признают сами ученые, есть один недостаток – она не объясняет того, почему на северном полюсе Энцелада нет гейзеров. Как предполагают ученые, это связано с тем, что ледовая оболочка планеты могла быть изначально асимметричной, благодаря чему гейзеры на южном полюсе возникли гораздо быстрее, чем они могли появиться на севере.

Как показывают расчеты ученых, подобная "грелка" может перекачивать через себя фактически всю воду в океане Энцелада за достаточно короткое время, около 25 миллионов лет, что означает, что данный "водоем" может существовать на луне Сатурна фактически с момента ее рождения.

Его долгое существование, как считают планетологи, заметно повышает вероятность зарождения и существования жизни в океане луны Сатурна в том случае, если там есть нужные для этого ингредиенты.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Учёные-приколисты! Мы практически ничего не знаем о наших, земных, океанах, да и многое другое на нашей Земле нам не понятно и не известно. Луна сплошная загадка. А вот происходящее на краю Вселенной учёные понимают замечательно и чем дальше от Земли, тем замечательней понимание. Якобы понимание.
15:52
07.11.2017
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