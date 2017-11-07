НАСА, Россия и Германия начнут подготовку к полету на Луну в 2018 году

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Космическое агентство Германии DLR уже в начале следующего года официально присоединится к совместным российско-американским экспериментам по имитации полетов на Луну и Марс, рассказал РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Официальное решение на этот счет уже принято, подписаны соответствующие договоренности, а ученые и специалисты DLR уже сейчас принимают участие в наших программах", — заявил академик.

Сегодня в ИМБП стартовал очередной эксперимент "SIRIUS-17": международный экипаж — пятеро россиян и один гражданин Германии — проведут 17 дней внутри изоляционного комплекса "Марс-500". Во время эксперимента будут имитироваться полет к Луне, облет ее и возвращение на Землю.

Как пояснил Орлов, это станет первым совместным проектом российских ученых и их коллег из НАСА в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в конце прошлого года. В эксперименте участвуют не только представители науки, но и два профессиональных космонавта-испытателя — Анна Кикина и Марк Серов.

Главной целью всех этих усилий, по словам Орлова и соруководителя проекта со стороны НАСА Уильяма Палоски (William Palocki), будет подготовка к созданию окололунной космической базы Deep Space Gateway, полету на Марс и в более далекие регионы космоса в 2020 и 2030 годах.

Как отметил Орлов, в следующем эксперименте, который продлится уже четыре месяца, примут участие еще больше зарубежных представителей, в том числе из космического агентства Германии. По словам академика, сейчас обсуждается программа этого проекта и его научные задачи. Помимо Германии, интерес к подобным проектам проявили и в космических агентствах других стран: в частности, ведутся переговоры с японцами, рассказал Орлов.

"Мы надеемся, что они смогут принять участие в четырехмесячных изоляционных экспериментах. Интерес с их стороны есть, и они предполагают, что одним из участников экипажа может стать представитель Японии", — подытожил Орлов.