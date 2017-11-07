Женщины войдут в состав всех экипажей программы SIRIUS

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Женщины будут участвовать во всех последующих этапах наземного изоляционного эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS, обсуждаются также кандидатуры американских участников, сообщил журналистам глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) Олег Орлов.

"У нас есть желающие участвовать в следующем эксперименте. Кандидаты уже подают заявления на участие в годовой программе. Будут люди и из-за рубежа, рассматривается участие американских представителей. Женщины обязательно будут во всех последующих этапах участвовать", — сказал Орлов.

По его словам, Немецкое космическое агентство (DLR) уже присоединилось к эксперименту. "Документы уже все подписаны. Начиная с 4-месячного эксперимента DLR будет участвовать и программами, и, возможно, испытателями", — отметил глава ИМБП.

Шестеро членов экипажа ранее во вторник уже закрыли люки наземного "корабля" и начали 17-суточный эксперимент по имитации полета на Луну. В основной экипаж вошли член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Марк Серов, представитель европейского космического агентства (ESA) Виктор Феттер (Viktor Fetter), а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников.

В рамках эксперимента институт смоделирует практически полное отсутствие связи с Землей. В таких условиях экипажу предстоит самостоятельно разработать программу действий и адаптировать её выполнение под изменяющиеся внешние условия. А специалисты ИМБП оценят, насколько эффективно члены экипажа будут использовать возможности космического корабля и оборудования. Также планируется изучить распределение ролей и динамику лидерства, межгендерное взаимодействие, личное пространство, биохимию и иммунитет членов экипажа.

Кроме того, специалисты применят новые системы психологической поддержки и постараются разработать новые принципы распределения пространства в космических кораблях для обеспечения комфорта экипажа.

Ранее директор ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что уже в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой с 2024 года была достигнута Роскосмосом с США. Ради этого весь проект SIRIUS могут дополнить и расширить. Ранее планировалось, что он будет включать в себя кроме 17-суточного эксперимента трехнедельную и четырехмесячную изоляцию экипажей в 2018 году, восьмимесячный эксперимент в 2019 году и годовое "заточение" в 2020–2021 годах.