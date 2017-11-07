Инновация в пустыне: к 2030-му четверть транспорта в ОАЭ будет беспилотным

ДУБАЙ, 7 ноя — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Полицейские на летающих мотоциклах, аэротакси без водителя, здания, напечатанные на принтере, — похоже на идею режиссера-фантаста. Дубай, известный всему миру как туристический курорт, теперь стремится еще и заглянуть в будущее и привлечь как можно больше инновационных технологий в повседневную жизнь.

Транспорт и инфраструктура

Практически все службы гражданской обороны в Дубае уже заявляли о намерении взять на вооружение новые технологии. Пожарные, например, собираются тушить огонь, взмывая над ним с помощью реактивных ранцев (джетпаков), и наблюдать за местом происшествия при помощи дронов. А дубайская полиция, помимо дорогих суперкаров, используемых по большей части как "приманка" для туристов, готова пересесть на ховербайки, или летающий мотоцикл. Впервые он был представлен в октябре на выставке технологий GITEX. В павильоне, где представлены высокие технологии, было можно подробно рассмотреть эту летающую машину, которая оказалась родом из российского Сколково.

В компании-разработчике рассказали, что дубайская полиция заинтересовалась летающим мотоциклом Scorpion-3. Его тестирование прошло "в экстремальных условиях жары в 40 градусов и запыленности" — обычных условиях для жаркого сезона в Дубае. Во время испытаний были поставлены рекорды по высоте полета (28,5 метра) и скороподъемности (5 метров в секунду) среди подобных машин.

На той же GITEX было представлено уже появлявшееся на видео в интернете аэротакси от германского производителя Volocopter. Выглядит как нечто среднее между вертолетом и большим дроном, может поднять в воздух двух пассажиров и не нуждается в управлении водителем. Максимальное время полета составляет 30 минут, средняя скорость — 50 километров в час, максимальная — 100 километров в час.

Заряда аккумулятора хватает на 40 минут. При этом самоходное летающее такси планируется интегрировать в транспортную систему города — с метро, трамваем, автобусами и обычными такси. Власти Дубая собираются сделать 25% всего транспорта в городе самоуправляемым к 2030 году. И начало уже положено — все поезда местного метро ходят без машиниста.

Если летающее такси пока только в планах, то электромобили уже используют во всем мире. Для Объединенных Арабских Эмиратов, где принято не экономить на дешевом топливе и ездить на настоящих четырехколесных полноприводных автомобилях, это не самый очевидный выбор. Тем не менее власти Дубая взялись за дело всерьез и собираются довести до сотни число заправочных станций для гибридных и электрических транспортных средств. Чтобы привлечь к электромобилям как можно больше водителей, им обещают бесплатную парковку и подзарядку, скидки на регистрацию "зеленых авто", а также освобождение от оплаты на автомагистралях. В результате Дубай планирует увеличить число электромобилей на улицах города до 32 тысяч к 2020 году. Их собственный вклад — это 200 новейших электромобилей Tesla, которые уже вскоре начнут курсировать по Дубаю в качестве такси.

Не забыли в Дубае и о пешеходах, которых здесь, к слову, очень мало, потому что город приспособлен в первую очередь для передвижений на автомобиле. Для них разработан "умный пешеходный переход" со специальными датчиками, которые считывают передвижения людей и автоматически корректируют оставшееся время зеленого сигнала светофора, обеспечивая безопасный переход через дорогу.

Энергия солнца

Использовать энергию солнца в Дубае — идея очевидная, хотя формы она приобретает весьма необычные. Например, на некоторых дубайских пляжах с кабинками для переодевания теперь соседствуют "умные пальмы", раздающие вай-фай и позволяющие бесплатно подзарядить электронные устройства. Изобретение, с виду напоминающее настоящую пальму, работает исключительно на солнечной энергии. Девять "листьев" пальмы содержат фотоэлементы, позволяя "дереву" вырабатывать 7,2 киловатта электроэнергии в день. По словам представителей компании-разработчика D Idea, базирующейся в Дубае, "умные пальмы" смогут предоставлять жителям еще больше услуг, например возможность оплачивать счета и услуги.

"Изначально при создании "умной пальмы" мы не делали ограничений насчет услуг, которые она будет предоставлять, ведь потребности растут и меняются. В наших планах — установить на каждой пальме тревожную кнопку, которая обеспечит связь с полицией и пожарной службой в случае необходимости, а также дефибрилляторы — совместно с департаментом здравоохранения — для оказания срочной медпомощи", — рассказал создатель "умной пальмы", уроженец Молдавии Виктор Нелипа. "У нас уже есть 12-метровые "умные столбы", которые при помощи энергии ветра и солнца освещают пляжи вечером, а также "умные кабинки для переодевания" — они будут готовы до конца 2017 года", — поделился Нелипа.

На солнечной энергии в городе работают не только пальмы, но и "умные скамейки" у шести полицейских участков, снабженные USB-портами для зарядки электронных устройств и Wi-Fi роутером для выхода в интернет. Скамейки светятся в темноте и самостоятельно охлаждаются при очень жаркой погоде.

Так, муниципалитет Дубая предложил разместить в частных дворах и в парках "умные цветы" (Smart Flowers). Солнечные батареи на "лепестках" такого цветка могут генерировать до 17 кВт/час в день и 6 тысяч Квт/час в год. Правда, установить это сооружение у своего дома обойдется жителям в немалую сумму — около 18 тысяч долларов.

© РИА Новости / Анна Чернова Умный цветок на выставке GITEX 2017 в Дубае © РИА Новости / Анна Чернова Умный цветок на выставке GITEX 2017 в Дубае

Если "умные" цветы, пальмы и скамейки пока не пользуются массовым спросом, то первая в ОАЭ заправочная станция, работающая на солнечной энергии, по определению не может быть невостребованной. Она расположена на главном шоссе города. На АЗС генерируется на тридцать процентов больше энергии, чем ей необходимо, а излишки идут в энергосистему города.

Небоскребы на принтере

К 2030 году 25% всех зданий в городе планируется создать при помощи 3D-печати, сократив время строительства и затраты на 70-80%. Неудивительно, что в городе небоскребов Дубае заговорили и о первом высотном здании, которое будет создано при помощи технологии 3D-печати.

"Когда мы впервые рассматривали применение технологии 3D-печати, то думали в большей степени о домах и низкоэтажных зданиях. Девелоперы спрашивали нас, возможно ли "распечатать" при помощи этой технологии небоскреб? Это подтолкнуло нас к исследованию, как именно мы можем применить данную технологию для высотных зданий", — говорит управляющий директор строительной компании-стартапа из Дубая Крис Келси.

© РИА Новости / Анна Чернова Напечатанное с помощью технологии 3D здание в Дубае © РИА Новости / Анна Чернова Напечатанное с помощью технологии 3D здание в Дубае

Между тем в Дубае уже появилось первое офисное здание, созданное при помощи этой современной технологии. На изготовление деталей здания ушло 17 дней, на их сборку — еще два дня. "Офис будущего" также оборудован инновационными устройствами, снижающими потребление электричества.

Пожалуй, самой большой популярностью на выставке GITEX в Дубае пользовался первый робот-полицейский, который ранее официально вошел в состав полиции Дубая. Посетители делали с ним селфи и при помощи сенсорного экрана заставляли его здороваться с ними и отдавать честь. "Робокоп" носит полицейскую фуражку, передвигается на колесах, говорит приятным голосом и использует для службы сенсорный экран. Он также оснащен камерой для передачи видео в полицейский участок и идентификации возможных подозреваемых.

Рост робота — 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Помимо прочего, он оснащен детектором эмоций, который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метра. Робот способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника, умеет ориентироваться на местности благодаря встроенному навигатору и общаться на шести языках, включая английский и арабский.

Как заявили в полиции, к 2030 году число таких роботов должно составить до 25% от общего числа сотрудников. Патрулируя улицы, робот поможет полиции находить нарушителей порядка и предоставлять соответствующие видеозаписи. Ожидается, что робот должен помогать тем, кто в нем нуждается, в общественных местах, а также бороться с преступностью и отвечать за городскую безопасность.

Искусственный интеллект в Дубае планируют внедрять и в работу правительственных учреждений. Для этого в кабинете министров ОАЭ, который, кстати, возглавляет правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, даже появился пост госминистра по развитию искусственного интеллекта. Удивляет и возраст впервые занявшего его Омара бен Султана — всего 27 лет. Для обучения чиновников и всех желающих взаимодействовать с роботами создан центр искусственного интеллекта Smart Dubai Office.

"Чтобы двигаться в будущее, мы должны пересмотреть работу правительства и ввести искусственный интеллект в наши услуги. У нас нет другого выбора, кроме как принять эту технологию", — заявила глава дубайского Smart Dubai Office доктор Аиша бен Бутти бен Бишр. По мнению разработчиков программы, внедрение новых технологий в работу госучреждений, например вместо привычных колл-центров, значительно упростит ее и сделает более эффективной.