Ученые выяснили, чем недосып опасен для окружающих

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нехватка сна влияет на то, как мы смотрим на мир. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали мозг у 12 людей, больных эпилепсией: пациенты должны были как можно быстрее распределять по категориям разные изображения. Чем более сонными они были, тем труднее им было это делать. Вживленные в их мозг электроды показали, что скорость работы его клеток упала вместе со скоростью реакции самих пациентов.

"Мы зачарованно наблюдали за тем, как недосыпание замедляло мозговую активность. Быстрые в обычной ситуации нейроны реагировали медленно, менее эффективно работали и переключались дольше, чем обычно", — отметил доктор Юваль Нир, возглавляющий исследования.

Также ученые выяснили, что в тех зонах мозга, в которых хуже работали клетки, замедлились и мозговые волны — то есть части его буквально "спали", хотя человек на самом деле бодрствовал. Это могло спровоцировать временные провалы в памяти и проблемы со зрением.

Так, недоспавший человек за рулем автомобиля может не заметить идущего впереди пешехода.

"Это закладывает основу для когнитивных просчетов в том, как мы воспринимаем окружающий мир и как мы на него реагируем. Сам процесс наблюдения за пешеходом замедляется в слишком уставшем мозге водителя. Его мозгу нужно больше время на регистрацию того, что он осознает", — говорит один из авторов исследования, профессор нейрохирургии доктор Ицхак Фрид.

По его словам, недосыпание оказывает на наш мозг влияние, сравнимое с эффектом от потребления слишком большого количества алкоголя.

"При этом каких-либо юридических или медицинских стандартов, позволяющих нам выявить слишком уставших водителей на дорогах так же, как мы выявляем пьяных водителей, не существует", — добавил Фрид.