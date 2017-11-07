МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Стеклянная посуда, украшенная узорами и рисунками, содержит в себе опасно высокие концентрации кадмия и свинца, двух токсичных и вредных для здоровья тяжелых металлов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment.

"Мы были очень удивлены тому, что нам удалось найти столь высокие концентрации свинца и кадмия и на внешней стороне стаканов и других сосудов, и на их кромке. Долгое использование подобной посуды чревато огромными проблемами для здоровья человека, и поэтому производителям подобной стеклянной утвари следует срочно предпринять меры", — заявил Эндрю Тернер (Andrew Turner) из университета Плимута (Великобритания).

Высокое содержание свинца, мышьяка и многих других элементов в воде, водопроводных трубах, посуде и в других предметах обихода и быта часто приводит к развитию тяжелых нарушений в работе мозга и тела человека. Многие историки сегодня считают, что традиции использования свинцовой посуды могли быть одной из причин упадка Древнего Рима, а высокая концентрация свинца в воде недавно вызвала проблемы со здоровьем детей в городе Флинт в США.

Тернер и его коллеги открыли еще один возможный источник тяжелых металлов, изучая химический состав красок, которые используются промышленными компаниями для нанесения рисунков и фотографий на поверхность стаканов, банок, чашек и прочей посуды из стекла. Вооружившись мобильным рентгеновским спектрометром, британский химик проанализировал состав примерно семи дюжин стаканов, пивных бокалов и прочих сосудов из стекла, продающихся в супермаркетах и магазинах посуды в Британии.

К его удивлению, большинство стаканов и прочей утвари содержало в себе запредельно высокие концентрации тяжелых металлов. Как правило, их доля превышала норму в десятки раз, но в некоторых случаях она была выше ее в тысячи раз.

Что интересно, концентрация токсинов зависела от цвета и типа применяемой краски. К примеру, красные, оранжевые, желтые и зеленые тона часто содержали в себе запредельно высокие доли и того, и другого металла, тогда как белая краска была менее токсичной. Это связано с одной простой вещью – и свинец, и кадмий являются основой большинства красок этих цветов.

Во многих случаях, как показали дальнейшие опыты и наблюдения британских химиков, частицы этой краски могут отслаиваться от поверхности стакана и попадать в рот человека в тот момент, когда он пьет из подобного сосуда, или приклеиваться к поверхности его рук. Все это, как считает Тернер, делает подобные стаканы крайне опасными для здоровья человека.

Что интересно, токсичной оказалась не только посуда, произведенная на территории Китая, но и продукция европейской промышленности. Причиной этого, как отмечают ученые, является то, что и те, и другие промышленники используют не органические краски, безопасные для организма, а их более дешевые минеральные аналоги, за чем санитарные службы сегодня просто не следят. Соответственно, их замена на органические красители, по мнению Тернера, может ликвидировать эту проблему.

Если же подобная посуда уже присутствует в домашнем хозяйстве, то ученые не рекомендуют использовать ее для хранения или распития различных кислых напитков и других жидких видов пищи – уксусная кислота и ее аналоги, как показали опыты британских химиков, заметно ускоряют вымывание свинца и кадмия из рисунков и в десятки раз повышают их концентрацию в самой жидкости.