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РИА Наука
РИА Наука

Некоторые типы нанотрубок могут вызвать рак, заявляют ученые

20:0006.11.2017
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© Фото : Joel Brehm, University of Nebraska-Lincoln Office of Research and Economic DevelopmentТрехмерная визуализация углеродных нанотрубок переменного диаметраТрехмерная визуализация углеродных нанотрубок переменного диаметра
© Фото : Joel Brehm, University of Nebraska-Lincoln Office of Research and Economic Development

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Эксперименты на мышах показали, что некоторые типы нанотрубок способствуют развитию рака легких и других органов в не меньшей степени, чем асбестовая пыль и кремнезем, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Главное, что нужно понимать, что не все типы нановолокон являются опасными для здоровья. Как мы надеемся, производители нанотрубок примут во внимание наше исследование и начнут производить и создавать те волокна, которые были бы изначально безопасны для человека", — заявила Марион Макфарлейн (Marion MacFarlane) из Научно-медицинского совета Великобритании.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
Ученые из России выяснили, почему некоторые наночастицы вызывают рак

Как рассказывают ученые, медики достаточно давно знают, что мелкая пыль из кремнезема и некоторые виды наночастиц очень хорошо проникают в ткани легких, вызывают воспаление и даже приводят к учащению случаев развития рака. К примеру, жители городов, где добывается асбест, заметно чаще страдают от рака, чем обитатели остальных мегаполисов, из-за большого содержания в воздухе наночастиц силикатов и других кремниевых минералов.

Причиной этого, как недавно выяснили российские физики и биологи, является то, что подобные наночастицы вбирают и накапливают в себе большие количества атомов кислорода, и выбрасывают их при попадании в организм. Это приводит к рождению множества агрессивных молекул, повреждающих ДНК и вызывающих мутации.

Аналогичным образом, как обнаружили Макфарлейн и ее коллеги, ведут себя длинные углеродные нанотрубки, попадающие в ткани легких человека или животных и вызывающие необычную цепочку реакций, которая ведет к "отключению" генов, связанных с подавлением развития опухолей.

Исследование
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Углеродные нанотрубки могут вызвать повреждения легких

Ученые пришли к такому выводу, наблюдая на протяжении нескольких месяцев за изменениями в состоянии здоровья нескольких десятков мышей, в чьи легкие ученые периодически вводили небольшие количества нанотрубок и асбестовых волокон, эквивалентные тому, как много их попадает в организм человека в экологически грязных уголках Земли.

Как показали эти опыты, нанотрубки, отличавшиеся большой длиной и высокой прочностью, крайне негативно влияли на здоровье плевральной ткани легких – они вызывали в ней воспаления, в результате чего иммунные клетки начинали атаковать легкие и уничтожать их клетки.

Этот процесс в конечном итоге приводил к тому, что в части клеток плевры "отключался" особый участок ДНК, CDKN2A, который содержал в себе два гена, p16 и p19, отвечавшие за запуск процедуры "самоуничтожения" клетки при критической повреждении ее ДНК. Когда это происходило, в легких мышей почти мгновенно возникал рак, мезотелиома, и грызуны быстро погибали.

Детектор взрывчатки, созданный на базе шпината и наночастиц
© Фото : Wong et al. / Nature Materials 2016
Физики: наночастицы превратили растение в детектор взрывчатки

Что интересно, скорость развития рака и манера его появления была идентичной и для асбеста, и для нанотрубок. Попадания даже небольшого количества этих наночастиц, чья масса составляла всего 2,5 микрограмма, было достаточно для того, чтобы рак появился у примерно 20% мышей через год после начала эксперимента.

Другие типы нанотрубок и асбестовых волокон, как отмечают исследователи, не вызывали воспалений и не ускоряли развитие рака. Это говорит о том, что подобных негативных эффектов можно избежать, сделав нанотрубки или более "съедобными" для организма, или отказавшись от производства их длинных вариантов. В любом случае, производство опасных нанотрубок и асбеста, по мнению ученых, нужно прекратить уже сегодня.

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