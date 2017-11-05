Китай вывел на орбиту два спутника для навигационной системы

ПЕКИН, 5 ноя — РИА Новости. Китай в воскресенье осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" с двумя спутниками навигации Beidou-3 ("Бэйдоу") с космодрома Сичан в провинции Сычуань, сообщило агентство Синьхуа.

Пуск ракеты никак ранее не анонсировался. По данным агентства, ракету с двумя спутниками для китайской глобальной навигационной системы "Бэйдоу" запустили в воскресенье в 19.45 по местному времени (14.45 мск). Отмечается, что оба спутника вышли на заданную орбиту.

Запуск спутников Beidou-3 состоялся впервые. Ранее сообщалось, что в 2017 году Китай планирует вывести на орбиту до восьми спутников Beidou-3, к концу следующего года их число должно достичь 18, а к концу 2020 года — 30.

"Бэйдоу" — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру. В настоящий момент Китай вывел на орбиту 23 спутника разных поколений для обеспечения навигации.

В "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы "Бэйдоу". Отмечалось, что глобальная сеть "Бэйдоу" будет состоять из 35 спутников.