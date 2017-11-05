Рак можно победить с помощью металла из астероида-убийцы, считают ученые

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Раковые клетки можно выслеживать и уничтожать с помощью металла из астероида, ставшего причиной гибели динозавров, утверждают специалисты из университетов Уорика (Великобритания) и Сунь Ятсена (КНР). Результаты совместного исследования опубликованы на портале EurekAlert.

Ученые установили, что химический элемент иридий, относящийся к метеоритным породам, является эффективным средством в борьбе с онкологическими заболеваниями. Эксперименты показали, что атомарный кислород, который образуется в результате проникновения металла в раковую клетку, уничтожает ее, не нанося никакого вреда здоровой ткани.

"Смесь иридия с органическими веществами проникала во все слои злокачественной опухоли и убивала ее. Это свидетельствует о том, насколько перспективным является такой вид лечения", — пишут ученые. Отмечается, что "активация" и доставка препарата к пораженным органам осуществлялась с помощью специального медицинского лазера.

"Иридий прилетел на Землю вместе с астероидом 66 миллионов лет назад, и теперь настало время найти ему медицинское применение", — заявил профессор Уорикского университета Питер Сэдлер. Ученые надеются на скорейшее начало клинических испытаний препарата.