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РИА Наука
РИА Наука

Можно ли создать эффективный препарат для лечения алкоголизма

08:0005.11.2017
(обновлено: 08:15 05.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБармен разливает напитки за барной стойкой в клубеБармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Алкоголизм, как известно, — огромная социально-значимая проблема. В нашей стране алкоголизация населения, по некоторым оценкам, приобрела характер национального бедствия и имеет масштабы гуманитарной катастрофы. Поэтому во многих лабораториях мира и, в частности, в российских институтах, идет работа по изобретению эффективного препарата для лечения алкогольной зависимости.

Состояние человека
© Fotolia / Kwest
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Проблема создания такого лекарственного средства стоит уже много веков, что говорит о ее нетривиальности. Дело в том, что алкоголь взаимодействует с нейромедиатором дофамином — одним из химических факторов внутреннего подкрепления, который участвует в системе вознаграждения мозга. Именно с дофамином связано чувство удовольствия, он влияет на процессы мотивации и обучения. Поэтому практически все препараты, корректирующие процесс потребления алкоголя, так или иначе затрагивают дофамин.

CC BY 3.0 / Sbrools / ДофаминМолекула дофамина
CC BY 3.0 / Sbrools / Дофамин
Молекула дофамина

Существуют два способа "работы" с регуляцией дофамина: можно снизить его выработку — то есть удовольствие, которое и провоцирует на неумеренное потребление спиртного, а можно заменить дофамин, получаемый от алкоголя, на альтернативный — допустим, выработанный при помощи препарата.

В первом случае побочным эффектом от воздействия будет депрессивное состояние, так как эффект распространяется и на другие источники удовольствия. Во втором — пациент получает, по сути, такой же наркотик, с последующей выработкой зависимости уже от препарата.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаСодержание этанола в алкогольных напитках в организме человека
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Содержание этанола в алкогольных напитках в организме человека

На вопрос, можно ли как-то обойти регуляцию дофамина и при этом снизить потребление алкоголя, ученые отвечают по-разному.

Комментирует создатель инновационного препарата от алкоголизма, академик Академии наук Латвии Иварс Калвиньш: "Думаю, дофамин все же можно "обойти". Регуляторный механизм очень сложен, он состоит из десятка всяких рецепторов — то есть это большой симфонический оркестр. Там есть главный дирижер — центральная нервная система, но инструментов очень много. Самый громкий из них, конечно же, дофамин — он в повышенных концентрациях вызывает счастье. Но есть и ряд других маленьких молекул, которые делают то же самое. А вот то, что "обойти" точно нельзя, — это воля человека. Лечение алкоголизма, при котором пациент этого не хочет, ни к чему хорошему привести не может."

В данный момент в мире применяется считаное количество препаратов для лечения алкоголизма. Например, в США управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration или FDA) одобрено всего три препарата, и то один из них ("Дисульфирам") уже считается устаревшим, так как вызывает много побочных эффектов. Он работает не с дофамином, а с чувством отвращения после употребления алкоголя. Для того чтобы вызвать это чувство, нужно всего лишь нарушить цепочку всасывания этанола — основы всех алкогольных напитков.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаСхема всасывания алкоголя в организме человека
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Схема всасывания алкоголя в организме человека

Когда алкоголь попадает в кровь, его метаболизируют два фермента. Первой действует алкогольдегидрогиназа, она превращает этанол в ацетальдегид — токсическое вещество, от которого человеку становится плохо. А второй фермент — альдегиддегидрогеназа своим воздействием все "налаживает".

Бокалы с вином. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Shebeko
Ученые выяснили причину алкоголизма
"Дисульфирам" разрушает второй фермент, поэтому токсин накапливается в организме, вызывая головную боль и рвоту. Понятно, что алкоголик по собственной инициативе не станет принимать лекарство, вызывающее такие последствия. Поэтому данный препарат выводится из практики.

Два других лекарственных средства так или иначе "работают" с дофаминовой системой. Это препарат "Акампросат", который нормализует баланс возбуждающих (глутамат) и тормозных (гамма-аминомасляная кислота, ГАМК) нейромедиаторов центральной нервной системы
человека. И "Налтрексон" — вещество, блокирующее опиатные рецепторы. И то, и другое средства опосредованно связаны с регуляцией дофамина.

© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкАкадемик Иварс Калвиньш
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Академик Иварс Калвиньш

Также разрабатываются новые препараты. "Фаццекс" (Faccex) — создание "отца мельдония"  Иварса Калвиньша — представляет собой хорошо сбалансированную смесь трав: порошок корня левзеи, надземной части тимьяна ползучего, сухой экстракт грибов рейши, семена расторопши и листья мелиссы. Но вряд ли этот состав сможет обуздать алкоголизм в тяжелой стадии, так как в препарат не заложены механизмы борьбы с зависимостью.

Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Создатель мельдония разработал новый препарат для лечения алкоголизма
Другая разработка осуществляется в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. В поддержанном Российским научным фондом проекте кандидата биологических наук Петра Константиновича Анохина ведется поиск средства терапии алкогольной зависимости, действующего за счет стимуляции одного из пяти типов дофаминовых рецепторов.

Ученые доказали, что в мозге у крыс, потребляющих большие количества алкоголя, происходит снижение активности гена, кодирующего синтез D2-дофаминового рецептора.

Подростки с алкоголем
© Fotolia / pablobenii
Ранняя алкоголизация: когда российские подростки начинают пить
Возникла идея использовать избирательный активатор этого подтипа рецепторов — каберголин, чтобы простимулировать их функции, подавленные алкоголем. Выяснилось, что препарат не только значительно снижает потребление спиртного, но и восстанавливает нарушенный синтез дофаминовых рецепторов.

Возможно, российским ученым удастся создать новое лекарство, которое запустит восстановительные процессы внутри организма пациентов, без инициации новой зависимости, — теперь уже от препарата.

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