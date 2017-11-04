Ученые рассказали, когда мужчины смогут рожать детей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Благодаря успехам трансплантологии мужчины "уже завтра" смогут рожать детей, заявил президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон. Слова ученого приводит британское издание The Independent.

По утверждению Полсона, пересадка матки в скором времени станет доступна не только женщинам, но и мужчинам. Специалист ожидает, что спрос на подобную операцию будет значительным, и связывает это с ростом числа трансгендеров и высокой популярностью хирургической смены пола.

"Вы сможете сделать это уже завтра. Есть определенные трудности, но я не вижу никаких серьезных проблем, которые сделали бы эту процедуру невозможной", — сказал врач на ежегодном съезде специалистов в области репродуктивной медицины в Сан-Антонио, штат Техас.

Полсон, однако, отметил, что рожать обладателям пересаженного органа придется путем кесарева сечения. Кроме того, для благоприятного течения беременности пациенты должны пройти курс гормональной терапии.

На сегодняшний день известно о девяти успешных операциях по пересадке матки. Ведущими специалистами в этой сфере считаются шведские врачи.