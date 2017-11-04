Исследование: люди переживают за собак больше, чем за себе подобных

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В одной и той же ситуации люди испытывают больше сочувствия по отношению к собакам, чем к себе подобным. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Северо-восточного университета Бостона и опубликованном в журнале Society & Animals.

Ученые показали 240 студентам газетную заметку о нападении злоумышленника с бейсбольной битой. У жертвы, якобы обнаруженной полицией, были рваные раны, сломанная нога, к тому же она была без сознания.

При этом ученые в процессе исследования "меняли" жертву: ей становился годовалый ребенок, 30-летний взрослый, щенок и 6-летняя собака. После этого студенты проходили тест на эмпатию (способность сопереживать — ред.).

Выяснилось, что испытуемые одинаково сильно сопереживали щенку, собаке и ребенку, но куда меньше — взрослому человеку.

На основе этого ученые сделали два вывода: во-первых, люди относятся к животным как к равноправным членам семьи. "Они не рассматривали своих собак как домашних животных, скорее как "маленьких детей, покрытых шерстью", или как таких же членов семьи, как и их собственные дети", — говорится в исследовании.

Во-вторых, на способность сопереживать, вероятно, влияет восприятие нами беспомощности жертвы. Так, одна из возможных причин, по которой взрослый в этой ситуации вызывает меньше сочувствия, может заключаться в том, что он, возможно, сам в этом виноват.

Похожее исследование ранее проводила благотворительная медицинская организация "Фонд Харрисона". Она опубликовала два объявления, в которых просила пожертвовать пять евро, чтобы спасти Харрисона от "медленной, болезненной" смерти. В одном из них Харрисон был собакой, в другом — человеком. В первом случае пожертвований было намного больше.