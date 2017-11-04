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РИА Наука
РИА Наука

Исследование: люди переживают за собак больше, чем за себе подобных

13:0904.11.2017
(обновлено: 13:10 04.11.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) на выставке собак Добрый мир-2017. Архивное фотоСобаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) на выставке собак Добрый мир-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В одной и той же ситуации люди испытывают больше сочувствия по отношению к собакам, чем к себе подобным. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Северо-восточного университета Бостона и опубликованном в журнале Society & Animals.

Собаки породы Хаски на международной выставке собак всех пород Господин Великий Новгород - 2014
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Собаки пользуются мимикой для общения с людьми, заявляют ученые

Ученые показали 240 студентам газетную заметку о нападении злоумышленника с бейсбольной битой. У жертвы, якобы обнаруженной полицией, были рваные раны, сломанная нога, к тому же она была без сознания.

При этом ученые в процессе исследования "меняли" жертву: ей становился годовалый ребенок, 30-летний взрослый, щенок и 6-летняя собака. После этого студенты проходили тест на эмпатию (способность сопереживать — ред.).

Выяснилось, что испытуемые одинаково сильно сопереживали щенку, собаке и ребенку, но куда меньше — взрослому человеку.

На основе этого ученые сделали два вывода: во-первых, люди относятся к животным как к равноправным членам семьи. "Они не рассматривали своих собак как домашних животных, скорее как "маленьких детей, покрытых шерстью", или как таких же членов семьи, как и их собственные дети", — говорится в исследовании.

Во-вторых, на способность сопереживать, вероятно, влияет восприятие нами беспомощности жертвы. Так, одна из возможных причин, по которой взрослый в этой ситуации вызывает меньше сочувствия, может заключаться в том, что он, возможно, сам в этом виноват.

Похожее исследование ранее проводила благотворительная медицинская организация "Фонд Харрисона". Она опубликовала два объявления, в которых просила пожертвовать пять евро, чтобы спасти Харрисона от "медленной, болезненной" смерти. В одном из них Харрисон был собакой, в другом — человеком. В первом случае пожертвований было намного больше.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Морган le fay
И что тут удивительного? Собака, в отличие от взрослого человека, никогда не предаст, не ударит в спину, не будет оценивать тебя по внешности и достатку и всегда будет любить тебя больше, чем саму себя.
13:24
04.11.2017
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