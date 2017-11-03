Ученые рассказали, какая еда поможет предотвратить рак

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Уорика обнаружили ранее неизвестную связь между воспалением и внутриклеточными процессами, что может помочь в профилактике и лечении многих болезней желудочно-кишечного тракта, в том числе рака. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Ученым удалось доказать, что внутриклеточный механизм аутофагии — поглощения клеткой собственных вредных или поврежденных элементов — при некорректной работе способен вызвать воспаление. Это открытие может помочь в лечении и профилактике рака толстой кишки или болезни Крона.

Ряд продуктов, однако, оказывает положительное влияние на работу процесса аутофагии и, следовательно, помогает предотвращать воспалительные процессы и заболевания желудочно-кишечного тракта. К их числу относятся гранаты, красные сорта винограда, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек, пишет портал Eurekalert.