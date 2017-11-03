Российский завод построит трехметровое зеркало для турецкого телескопа

ЛЫТКАРИНО (Московская обл.), 3 ноя — РИА Новости. Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), входящий в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех", строит трехметровое зеркало для турецкого телескопа и участвует в тендере на постройку нескольких вспомогательных зеркал для 39-метрового телескопа Европейского космического агентства (ESA) в пустыне Атакама (Чили), сообщил РИА Новости гендиректор ЛЗОС Александр Игнатов.

"Сейчас Европейское космическое агентство запускает 39-метровый телескоп, мы там приглашены к ряду работ и будем участвовать, в частности, в тендерах на изготовление зеркала М5… кроме того, мы сейчас изготавливаем всю оптику для телескопа турецкого трехметрового. Делают его европейцы, а оптику заказали нам", — сказал Игнатов.

"Он будет стоять, наверное, в Чили, там пустыня Атакама, один из лучших в мире астроклиматов, более 300 ночей в году с хорошей атмосферой. Мы предполагаем в ряде зеркал там участвовать", — добавил он, говоря о европейском проекте.

Игнатов уточнил, что речь может идти об изготовлении порядка шести вспомогательных зеркал диаметром пять метров. Тендер на их изготовление объявлен среди европейских компаний, которые, в свою очередь, могут выбрать ЛЗОС в качестве исполнителя работ по изготовлению оптики. Встреча с представителями ESA намечена на следующую неделю.