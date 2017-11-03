В Минобрнауки опровергли сообщения о проведении "онлайн-уроков" по ВИЧ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Минобрнауки опровергли сообщения о том, что ведомство рекомендовало в рамках онлайн-уроков по профилактике ВИЧ говорить о нравственности, чтобы "уйти от скользких тем".Коммерсант" сообщала, что в Минобрнауки разразился скандал из-за онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Исполнители интернет-проекта якобы отказались выполнить требования ведомства заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем" и избегать таких слов, как "презерватив". Онлайн-урок должен пройти 1 декабря.
"Заявления представителей исполнителя о том, что им было рекомендовано "говорить о проблемах нравственности" вместо вопросов профилактики не соответствует действительности. Проект проведения интернет-урока в обязательно порядке пройдет согласование с министерством здравоохранения Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
"В ходе встречи специалисты ведомства уточняли детали представленных материалов", — добавили в ведомстве.