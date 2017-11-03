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РИА Наука
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НАСА: зонд Juno успешно пережил первый "парад планет" у Юпитера

14:5903.11.2017
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© AP Photo / Richard VogelМодель зонда Juno на фоне ЮпитераМодель зонда Juno на фоне Юпитера
© AP Photo / Richard Vogel

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Зонд Juno успешно сблизился с Юпитером в восьмой раз и пережил первую в своей жизни ситуацию, в рамках которой Земля, Юпитер и Солнце оказались на одной линии, что лишило его связи с ЦУПом на несколько дней, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Все данные, которые Juno собирал во время сближения с Юпитером, продолжали храниться в его памяти фактически до середины этой недели, когда "парад планет" закончился. Все научные инструменты и камера продолжают корректно функционировать и передавать информацию назад на Землю", — заявил Эд Хирст (Ed Hirst), глава инженерной части миссии Juno.

Великое пятно Юпитера, снятое зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko
Зонд Juno передал на землю снимки "Великого красного пятна" Юпитера

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра НАСА зафиксировало неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером.

В последствии участники миссии отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с "высокой" орбиты. Из-за подобных сбоев Juno сближается с Юпитером не раз в две недели, как изначально планировали ученые, а раз в 53 дня.

Видеозапись пролета Juno мимо полюсов Юпитера
© Bertrand Bonfond
Зонд Juno выяснил, что порождает загадочные вспышки на полюсах Юпитера

Отказ от первоначальных планов НАСА породил две взаимосвязанных проблемы – своеобразные "парады", или, как называют их астрономы, противостояния планет, и периодические "затмения". Последняя проблема касается того, что в будущем Juno будет периодически попадать в тень на достаточно длительное время и лишаться энергии света.

На прошлой неделе, как рассказали в НАСА, работе зонда мешало другое явление – Солнце, Земля и Юпитер выстроились в одну линию, благодаря чему плазма солнечного ветра начала мешать обмену радиосигналами между Juno и станциями дальней связи НАСА на Земле.

Как отмечают ученые, подобные проблемы не являются чем-то новым для НАСА – аналогичная ситуация возникает на Марсе каждые 2,5 года, когда Марс и Земля выстраиваются в линию. В таких случаях НАСА прекращает обмен сигналами с зондами, опасаясь того, что помехи могут исказить сигнал и заставить орбитальные станции или марсоходы выполнить случайный набор операций, который приведет к их гибели.

Ураганы в атмосфере Юпитера
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Alex Mai
Юпитер оказался похожим изнутри на полосатую слоеную луковицу

Благодаря неудачному стечению обстоятельств, "парад планет" начался в системе Юпитера фактически ровно в то время, когда Juno совершал свой восьмой пролет над поверхностью планеты-гиганта. Команда пилотов и инженеров Juno знала о грядущем испытании и целенаправленно готовила зонд к нему, что помогло ему выжить и успешно провести все наблюдения в автономном режиме работы.

Следующее сближение зонда НАСА с Юпитером состоится в середине декабря этого года. В рамках этого события ученые планируют продолжить поиски его ядра, а также раскрыть тайну того, как возникают загадочные вспышки ультрафиолета на полюсах планеты-гиганта.

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