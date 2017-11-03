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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли пояс астероидов у ближайшей к нам звезды

14:0903.11.2017
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© ESO/M. KornmesserТак художник представил себе пояс астероидов у Проксимы ЦентавраТак художник представил себе пояс астероидов у Проксимы Центавра
© ESO/M. Kornmesser

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к нам звезды, вращается не только землеподобная планета, но и гигантское кольцо из пыли и астероидов, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Планета Проксима Центавра b, потенциальный двойник Земли
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Ученые нашли "двойник" Земли у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра
"Открытие пыли у Проксимы Центавра является очень важным для нас. Она, вместе с найденной нами планетой Проксимой b, является первым индикатором того, что у ближайшей к нам звезды присутствует не просто одна планета, а сложная семья планет, похожая на Солнечную систему", — заявил Гильем Англада-Эскуде (Guillem Anglada-Escude) из университета королевы Марии в Лондоне. 

Год назад Англада-Эскуде и его коллеги стали авторами удивительного открытия – им удалось обнаружить небольшую землеподобную планету у Проксимы Центавра, красного карлика из тройной системы Альфа Центавра и ближайшей к нам звезды.

Изначально ученые думали, что Проксима b является ближайшей к нам каменистой планетой, больше всего похожей на Землю по всем своим характеристикам. Сегодня многие планетологи считают, что жизнь на ней невозможна из-за беспокойного характера красного карлика, на чьей поверхности постоянно возникают вспышки, способные "содрать" атмосферу с планеты.

Пытаясь получить новые данные по свойствам и облику Проксимы Центавра и ее спутников, команда Англада-Эскуде наблюдала за этой планетой при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленного на высокогорном плато Чахнантор в Чили.

ALMA, в отличие от оптических и инфракрасных телескопов, может "видеть" даже самые холодные частички пыли и молекулы газов, что позволяет использовать ее для поисков невидимых или почти незаметных объектов, не излучающих света или тепла. Используя ее датчики, ученые пытались найти рядом с красным карликом другие планеты и объекты, невидимые для других телескопов, но заметно меняющие характер движения пыли и газа.

Так художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Фонд Мильнера отправит зонд к планете у Проксимы Центавра в 2030 годах

Эти наблюдения привели к неожиданному открытию – оказалось, что Проксиму Центавра окружает достаточно крупное кольцо из пыли и газа, в котором есть как небольшие пылинки диаметром в несколько миллиметор, так и крупные астероиды размером примерно в километр.

Этот "пояс астероидов", как показали наблюдения ученых, находится примерно в 4 раза дальше от Проксимы Центавра, чем Земля от Солнца, и содержит в себе внушительное количество материи – он примерно в 100 раз легче Земли. Как полагают ученые, оно представляет собой своеобразную свалку "планетных стройматериалов", возникшую после формирования Проксимы b и, возможно, других планет несколько миллиардов лет назад.

Помимо этого пояса, ученые нашли намеки на существование двух других структур. Первой из них может быть еще более далекое и крупное кольцо пыли, расположенное на расстоянии в 40 астрономических единиц от Проксимы Центавра и содержащее в себе примерно в два раза больше материи, чем недра Земли.

Планета Проксима Центавра b, потенциальный двойник Земли
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Астроном: на планете у Проксимы Центавра может существовать жизнь

Второй структурой может быть планета или какой-то другой крупный объект, расположенный у кромки первого кольца пыли, в существовании которого ученые пока не уверены. Как надеются исследователи, наблюдения за астероидным поясом помогут понять, существует ли он, и раскрыть его сущность. Кроме того, эти наблюдения, как отметил планетолог, критически важны для проекта Breakthrough Starshot, планирующего отправить флотилию миниатюрных зондов к Проксиме b в середине 2030 годов.

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