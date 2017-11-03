В РАН передали шестиметровое зеркало для телескопа обсерватории в КЧР

ЛЫТКАРИНО (Московская область), 3 ноя — РИА Новости. Шестиметровое зеркало для оптического телескопа Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии передано Российской академии наук, передает корреспондент РИА Новости с территории Лыткаринского завода оптического стекла, на мощностях которого производилась модернизация зеркала.

На церемонии передачи присутствовал глава Российской академии наук Александр Сергеев. Он рассказал РИА Новости, что для реконструкции зеркала потребовалось также модернизировать построенный в советские годы станок.

"Замечательный станок для обработки зеркала был построен в Советском Союзе, специально для обработки его сейчас модернизировали. С его помощью, наконец, это зеркало обновили", — сказал Сергеев.

По его словам, основная сложность при повторной шлифовке зеркала заключалась в том, чтобы обеспечить требуемую точность (в одну десятую микрона, то есть в 100000 раз меньше сантиметра) на всей поверхности зеркала.

Основанная в 1966 году Специальная астрофизическая обсерватория в Карачаево-Черкесии является крупнейшим в России астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной. В арсенале обсерватории находится шестиметровый оптический рефлектор БТА.

БТА ("Большой телескоп азимутальный") — крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром главного монолитного зеркала 6 метров. Установлен в Специальной астрофизической обсерватории у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкесии. Телескоп может использоваться для поддержки орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", планирующейся к отправке весной 2018 года.