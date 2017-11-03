В РАН передали шестиметровое зеркало для телескопа обсерватории в КЧР

ЛЫТКАРИНО (Московская область), 3 ноя — РИА Новости. Шестиметровое зеркало для оптического телескопа Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии передано Российской академии наук, передает корреспондент РИА Новости с территории Лыткаринского завода оптического стекла, на мощностях которого производилась модернизация зеркала.
"Замечательный станок для обработки зеркала был построен в Советском Союзе, специально для обработки его сейчас модернизировали. С его помощью, наконец, это зеркало обновили", — сказал Сергеев.
По его словам, основная сложность при повторной шлифовке зеркала заключалась в том, чтобы обеспечить требуемую точность (в одну десятую микрона, то есть в 100000 раз меньше сантиметра) на всей поверхности зеркала.
Основанная в 1966 году Специальная астрофизическая обсерватория в Карачаево-Черкесии является крупнейшим в России астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной. В арсенале обсерватории находится шестиметровый оптический рефлектор БТА.
БТА ("Большой телескоп азимутальный") — крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром главного монолитного зеркала 6 метров. Установлен в Специальной астрофизической обсерватории у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкесии. Телескоп может использоваться для поддержки орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", планирующейся к отправке весной 2018 года.