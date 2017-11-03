Египтолог: "пустоты" в пирамиде Хеопса давно известны историкам

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Известный египетский археолог Захи Хавасс считает, что открытая физиками "пустота" в пирамиде Хеопса не является новой — о существовании подобных "дыр" историки знали давно — и сомневается в существовании каких-то тайных комнат внутри нее, сообщает газета Ahram Online.

"Каменные блоки внутри самой пирамиды, в отличие от ее внешних блоков, не имеют одинаковую форму и могут сильно отличаться друг от друга по размерам. Присутствие какой-то области пустоты в пирамиде не означает, что там есть какая-то комната. Участникам ScanPyramids лучше заниматься наукой, а не создавать сенсации, подобно тем людям, которые заявляли о том, что пирамиды были построены пришельцами. Я называю таких горе-ученых пирамидиотами", — заявил Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта.

Вчера физики из Японии, Египта и Франции объявили о потрясающем открытии – им удалось обнаружить необычную "зону пустоты" над главным коридором пирамиды Хеопса, используя детекторы космических частиц и три разных методики ведения наблюдений. Пока ученые не могут сказать, что именно им удалось открыть, однако они не исключают того, что эта пустота может быть набором тайных комнат или коридоров, ведущих в реальную усыпальницу фараона.

Данное заявление, а также аналогичные гипотезы, изложенные физиками год назад после первых предварительных "сканирований" пирамиды, вызвали резкую критику со стороны археологов. Хавасс и его единомышленники сразу заявили о том, что никаких тайных комнат в пирамиде нет, и что аномалии, открытые их коллегами из проекта ScanPyramids, возникли из-за различий в минеральном составе каменных блоков, серии "дырок" между ними или каких-то других строительных дефектов.

Физики, в свою очередь, не согласились с подобной критикой, отметив, что их детекторы в принципе не смогли бы увидеть подобные аномалии, и что обнаруженная ими полость имеет слишком "правильную" форму для того, чтобы быть чем-то другим, кроме как реальным пустым пространством.

Как отметил Хавасс, подобные контраргументы не убедили его, так как аналогичные исследования проводились в последние 50 лет при помощи других методик "сканирования" древних построек. Ни одна из них не нашла ни одной реальной тайной комнаты или коридора, несмотря на множество схожих заявлений, подобных тем, которые были вчера озвучены участниками Scan Pyramids.

"Следует понимать, что наша наблюдательная комиссия, работающая с ScanPyramids по поручению министра Эль-Энани, не выступает принципиально против любых новых открытий при изучении пирамид. Наши коллеги-физики могут продолжать свою работу, но они должны вести ее исключительно научными методами, не создавая сенсации. В ближайшее время мы опубликуем нашу собственную статью с предположениями о том, чем может быть это открытие", — подытожил археолог.