Зоологи нашли на Суматре новый вид близких "родственников" человека

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Международная группа зоологов обнаружила на севере острова Суматра колонию третьего, ранее неизвестного вида орангутангов, которые уже сейчас находятся под прямой угрозой вымирания, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Нас крайне обрадовало то, что мы смогли открыть новый вид высших приматов в 21 веке. Теперь дело за экологами – все их усилия должны быть направлены на защиту среды обитания этого вида обезьян. Если этот лес не будут спасать, орангутанги из Тапанули исчезнут через несколько десятилетий", — заявил Михаэл Крютцен (Michael Kruetzen) из университета Цюриха (Швейцария).

Орангутанги являются одними из самых близких родичей человека, чьи предки отделились от общего древа эволюции высших приматов примерно 15 миллионов лет назад. Орангутанги, в отличие от большинства других родичей человека, ведут достаточно замкнутый и одиночный образ жизни, из-за чего местные жители, а затем и голландские колонисты начали называть их "лесными отшельниками" и "лесными людьми".

До настоящего времени ученые считали, что на Земле существует два подвида орангутангов – борнейский (Pongo pygmaeus) и суматрский (Pongo abelii), причем до 1996 года, когда генетики расшифровали часть ДНК этих обезьян, они считались лишь подвидами. Как показывают наблюдения за колониями этих обезьян, орангутаны с Борнео обладают чуть меньшими размерами и ведут чуть более "отшельнический" образ жизни, чем их сородичи с Суматры.

© Фото : University of Zurich / Maxime Aliaga Детеныш нового вида орангутанов © Фото : University of Zurich / Maxime Aliaga Детеныш нового вида орангутанов

Четыре года назад, как рассказывает Крютцен, жители северной части острова Суматры принесли в лагерь ученых останки одного из орангутангов, проживающих на территории провинции Тапанули, где недавно была найдена колония, как тогда казалось зоологам, Pongo abelii.

Когда ученые увидели его череп, они заметили, что он заметно отличается по своей форме, размерам и структуре от того, как устроены аналогичная часть скелета других орангутангов с Суматры. Это натолкнуло их на мысль, что данный примат и изолированная колония обезьян, в которой он жил, могли быть представителями отдельного вида орангутангов.

Для проверки этой идеи ученые извлекли ДНК из костей самца, убитого в ходе одной из стычек с местными жителями, и сравнили его митохондриальную ДНК – небольшую часть генома, передающуюся от матери к ее детям – с аналогичной частью генетического кода 37 других орангутангов.

Это сравнение показало, что орангутанги из Тапанули являются отдельным видом приматов, возникшим примерно 3 миллиона лет назад. Их ближайшими родичами являются орангутанги не с Суматры, а с острова Борнео, ставшие отдельным видом гораздо позже, примерно 700 тысяч лет назад. В пользу этого так же говорят различия в поведении и в облике этих приматов — их лицо и некоторые другие части тела устроены совсем не так, как у Pongo pygmaeus или Pongo abelii.

Небольшие размеры колонии орангутангов в Тапанули и их отсутствие в других уголках Индонезии, как отмечают ученые, позволяет с уверенностью занести их в число видов, которым вымирание угрожает прямо сейчас. Лес на севере Суматры постоянно вырубается браконьерами, и отказ от борьбы с ними приведет к полному исчезновению этого вида приматов, заключают зоологи.