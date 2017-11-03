Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Люди, которых родители часто шлепали в детстве, становятся более склонными к депрессии и другим психическим расстройствам, выяснили ученые из Мичиганского университета (Энн-Арбор, США). Об этом сообщает портал Science Daily.

Под "отшлепыванием" обычно понимается применение физической силы с целью не нанести ребенку травму, а вызвать ощущение боли, отметил один из авторов исследования, доцент кафедры социальной работы Эндрю Гроган-Кейлор. Зачастую это рассматривается как воспитательная мера, а не вид насилия над детьми, однако ученые не стали разделять эти практики, чтобы лучше понять природу психических проблем человека.

Кейлор и его коллега Шона Ли проанализировали данные более 8,3 тысячи человек, собранные в ходе анкетирования в американских поликлиниках. Участникам исследования предлагалось указать, как часто их шлепали или били ремнем до достижения 18 лет, применяли ли родители физическое насилие, оскорбление и унижение, а также коротко рассказать об атмосфере в семье.

В результате около 55% респондентов сообщили, что их шлепали в детстве. Исследование показало, что у людей, испытавших это, наблюдается повышенная склонность к депрессии, попыткам самоубийства, пьянству, а также к употреблению наркотиков.