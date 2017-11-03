Ученые выяснили главные причины разводов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Мичигана установили, почему чаще всего расстаются супружеские пары. Об этом сообщает ресурс Phys.org.

На протяжении 16 лет исследователи брали интервью у 355 супружеских пар. Вопросы касались напряжения в отношениях и взаимных обид. Согласно выводам ученых, чаще разводились пары, в которых мужчины говорили о низком уровне взаимной напряженности, в то время как женщины были больше недовольны совместной жизнью.

При этом представительницы прекрасного пола подавали на развод в два раза чаще. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о том, что мужчины вносят недостаточный вклад в развитие отношений и не хотят менять свое поведение.

Отмечается, что в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, однако с течением времени ученые фиксируют у мужей постепенный рост уровня недовольства.

"Возможно, женщины имеют более реалистичные ожидания в отношении брака, в то время как мужья поначалу склонны их идеализировать", — отметила руководитель исследования Кира Бердитт.