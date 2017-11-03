В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Физики нашли в пирамиде Хеопса ранее неизвестную область пустоты, которая может быть тайной гробницей или проходом в нее, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Mehdi

Tayoubi

"Когда мы увидели эту зону пустоты, то поняли, что натолкнулись на нечто очень интересное и большое, бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Теперь мы уверены, что она действительно существует, и это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке", — заявил Мехди Таюби () из института HIP в Париже (Франция).

Пирамиду Хеопса, одно из семи чудес света, построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры, во времена фараона Хуфу (Хеопса), представителя четвертой династии Древнего царства, — тогда же, когда и все "великие пирамиды" Древнего Египта. Это сооружение высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

Как искали

Каждую секунду в верхних слоях атмосферы Земли образуются миллионы мюонов — заряженных частиц, возникающих в результате столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе. Эти столкновения разгоняют мюоны до околосветовых скоростей, благодаря чему они проникают на десятки и сотни метров вглубь поверхности планеты. Как показывают замеры ученых, каждый квадратный метр поверхности Земли поглощает около 10 тысяч этих частиц.

Французские археологи и физики совместно с японскими учеными приспособили телескопы, способные "видеть" мюоны, для поиска пустот и скрытых помещений в памятниках древней архитектуры.

"Ранее неизвестные пустоты"

В конце октября пресс-служба института HIP сообщила, что археологи и физики обнаружили внутри пирамиды Хеопса две, как они выразились, "ранее неизвестных пустоты", которые могут быть тайными комнатами, где покоятся останки фараона Хуфу.

"Успешно проверив мюонный сканер на пирамиде Снофру, мы использовали его для проверки двух подозрительных зигзагообразных кладок на склонах пирамиды Хеопса. В июне 2016 года мы установили пластинки с фотоэмульсией в коридоре под этими "шевронами" и через 67 дней отправили их на анализ в университет Нагойи", — рассказывают археологи.

Обе подозрительные структуры в пирамиде Хеопса, как показал анализ фотопластинок, содержат в себе значительные пустоты, которые четко видны на мюонных "фотографиях", и в их существовании нет никаких сомнений. Одна из этих "ранее неизвестных пустот" находится на северной стене пирамиды, и она, по мнению археологов, может быть коридором, который уходит вглубь пирамиды. Вторая, менее крупная пустота, находится в северо-восточной части пирамиды.

Защита от грабителей из пирамиды Хеопса

Египтологи из коллаборации AERA ранее выяснили, как были устроены ходы в пирамиде Хеопса, и восстановили систему безопасности, защищавшую усыпальницу фараона от расхитителей гробниц, сообщило в июле издание Live Science.

По словам ученых, гробница Хеопса была защищена от грабителей двумя уровнями защиты. Первый из них находился у входа в саму усыпальницу фараона – он закрывался тремя монолитными каменными плитами, которые были подняты над ее входом при помощи систем пазов и блоков, и, вероятно, удерживались на месте некими подпорками.

Второе препятствие для воров было установлено в так называемом внутреннем святилище, внутри которого находился вход в гробницу Хеопса. Вход в него был закрыт аналогичным образом, при помощи каменных плит, которые были спущены вниз через пазы и каналы в стенах пирамиды.

Ранее неизвестная древнеегипетская гробница

Египетские археологи в начале октября начали расчистку входа в неизвестную ранее гробницу, которую обнаружили на западном берегу Нила близ города Луксор, сообщил новостной портал "Йоум 7" со ссылкой на слова руководителя отдела по делам памятников древности Луксора Талаата Абдель Азиза.

"Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена", — сказал он.

Некоторое время назад ученые обнаружили в этом же районе гробницу древнеегипетского торговца золотом, которой порядка 3,5 тысячи лет, а также массовое захоронение бедных эпохи Древнего Египта.

Древний монашеский город

Ученые в конце августа обнаружили огромный монашеский комплекс возле города Эль-Минья, находка датируется V веком нашей эры, сообщает Ahram Online

Археологи нашли множество погребальных камер, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров. Кроме того, ученые раскопали остатки монашеских домов, сделанных из глины.

"Этот факт говорит о том, что археологический объект рядом с (монашеским) некрополем Аль-Нассара был комплексом монахов", — заявляет Гамаль Эль-Семествави, глава Управления древностей Египта.

Считается, что христианское монашество появилось в Египте примерно в начала IV века нашей эры. Церковь признает его родоначальником преподобного Антония Великого.