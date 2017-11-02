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РИА Наука
РИА Наука

Глава РАН отметил вклад академика Трутнева в усиление роли Академии наук

18:3202.11.2017
(обновлено: 18:38 02.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОглашение итоговАкадемик Александр Сергеев. Архивное фотоОглашение итоговАкадемик Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРОВ (Нижегородская область), 2 ноя – РИА Новости. Легендарный разработчик основы современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев играет большую роль в отстаивании необходимости существования Российской академии наук как ведущей организации России в области фундаментальных исследований, считает президент РАН Александр Сергеев.

Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Легендарный ученый академик Юрий Трутнев, разработавший основы современного российского ядерного оружия, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Таким образом, Трутнев стал первым среди работников ядерного оружейного комплекса России полным кавалером этого ордена.

"Юрий Алексеевич Трутнев внес очень большой и важный вклад в сохранение роли Российской академии наук, особенно в последнее время, когда РАН переживает непростые времена", — сказал Сергеев в четверг в Сарове на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Трутнева.

Сергеев также отметил работы Трутнева как пример успешного взаимодействия РАН с атомной отраслью, в том числе с расположенным в Сарове Российским федеральным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики, в котором работает Трутнев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент РАН Александр Сергеев в ньюс-руме МИА Россия сегодня. 25 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Я думаю, что наше сотрудничество с Росатомом обязательно должно развиваться и укрепляться. Это очень важно для Академии наук. Я надеюсь, что это будет важно и для Росатома. И мы в этом будем видеть роль Юрия Алексеевича Трутнева, все достижения которого были посвящены тому, чтобы наша страна становилась сильнее, наша атомная отрасль и Российская академия наук работали вместе, играли важнейшую роль в жизни страны и чтобы эта роль все возрастала", — сказал Сергеев.

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