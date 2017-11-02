РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики нашли предположительную "тайную комнату" в пирамиде Хеопса

15:1102.11.2017
0370
© ScanPyramids missionСрез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнатыСрез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты
© ScanPyramids mission

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Физики нашли рядом с усыпальницей фараона и главным коридором пирамиды Хеопса ранее неизвестную область пустоты, которая может быть тайной гробницей или проходом в нее, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Когда мы увидели эту зону пустоты, мы поняли, что натолкнулись на нечто очень интересное и большое, бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Теперь мы уверены, что она действительно существует, и она стала первой находкой подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в 9 веке нашей эры", — заявил Мехди Таюби (Mehdi Tayoubi) из института HIP в Париже (Франция).

Ученые настраивают мюонный сканер для поиска пустот в пирамиде Хеопса
© Фото : HIP.Institute/Scan Pyramids project
Физики нашли две "неизвестных пустоты" в пирамиде Хеопса

Тайны фараонов

Пирамида Хеопса, одно из семи оригинальных чудес света, была построена в середине третьего тысячелетия до нашей эры фараоном Хуфу (Хеопсом), представителем четвертой династии Древнего царства, во времена которой были построены все "великие пирамиды" Древнего Египта. Эта структура высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

За последние два столетия внутри пирамиды ученые обнаружили три комнаты, в одной из которых был предположительно похоронен сам фараон, в другой – его супруга, а третья считалась приманкой или ловушкой для грабителей. В стенах коридоров, которые ведут к гробнице Хуфу, были найдены необычные каналы и структуры, которые сегодня ученые считают элементами "системы безопасности", оберегавшей фараона от осквернителей.

Гробница Тутанхамона в Египте
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Итальянские ученые приступили к поискам гробницы Нефертити

Мумии фараона и его супруги так и не были найдены, что заставляет многих археологов считать, что их усыпальницы на самом деле не были открыты, и до сих пор скрываются в толще пирамиды. Два года назад за поиски этих тайных комнат принялись физики из университета Нагойи, Парижа и Каира, изучающие пирамиду при помощи детекторов космических частиц и космических телескопов в рамках проекта ScanPyramids.

Дыхание космоса

Каждую секунду в верхних слоях атмосферы Земли образуются миллионы мюонов – заряженных частиц, возникающих в результате столкновения космических лучей с молекулами газов в воздухе. Эти столкновения разгоняют мюоны до околосветовых скоростей, благодаря чему они проникают на десятки и сотни метров вглубь поверхности планеты. Каждый квадратный метр поверхности Земли, как показывают замеры ученых, поглощает около 10 тысяч этих частиц.

Французские археологи и физики, совместно с японскими учеными, приспособили телескопы, способные "видеть" мюоны, для поиска пустот и скрытых помещений в памятниках архитектуры древности.

© ScanPyramids missionПленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса
© ScanPyramids mission
Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса

Эта методика работает очень простым образом – поток мюонов убывает в воздухе и в пустом пространстве гораздо медленнее, чем при проходе через толщу пород или земли, что позволяет искать тайные комнаты по всплескам в мюонном фоне.

В октябре прошлого года участники проекта ScanPyramids заявили о сенсационном открытии – им удалось найти несколько ранее неизвестных пустот внутри пирамиды, которые могут быть тайными усыпальницами "повелителя двух домов" и его супруги. Это открытие вызвало резкое неприятие среди археологов и египтологов, обвинивших физиков в неправильной интерпретации полученных данных.

Физика и лирика

Подобные обвинения заставили ученых провести повторные замеры при помощи сразу трех разных мюонных телескопов. Эти наблюдения, как подчеркнул Таюби, осуществлялись на этот раз по тем же правилам и принципам, которые использовались на БАК и других ускорителях частиц при поисках бозона Хиггса и других неизвестных науке частиц.

"Наши замеры абсолютно исключают то, что эта область пустоты могла возникнуть из-за различий в свойствах камней или из-за ошибок при строительстве, как заявляет Захи Хавасс. Пустоты таких размеров и конфигурации не могли случайно появиться между блоками ни с инженерной, ни с какой-то другой точки зрения. Египтяне были слишком хорошими строителями, чтобы напортачить при строительстве пирамиды, оставить в ней "дыру" и создать комнату или коридор где-то еще", — заявил Хани Элал (Hany Helal) из университета Каира (Египет).

Реставрированный пирамидион у подножия пирамиды Снофру в Дашуре
CC BY 3.0 / Ivrienen /
Археологи нашли золотую верхушку одной из последних пирамид Египта

Проверяя, так это или нет, ученые установили набор пленок, чувствительных к действию мюонов, в предположительной усыпальнице супруги Хеопса, и разместили полупроводниковые детекторы частиц в нижней части пирамиды. Через несколько месяцев ученые собрали данные, обработали их и сравнили с тем, как должны двигаться мюоны через пирамиду, если в ней нет других пустот, кроме уже известных коридоров и комнат.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе области пустоты в пирамиде Хеопса
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Так художник представил себе области пустоты в пирамиде Хеопса

Если бы первоначальные результаты сканирования пирамиды Хеопса были ошибочными, то тогда, как отмечает Элал, "картинки", полученные разными мюонными телескопами, не совпали бы. На самом деле, все они были одинаковыми, что подтвердило подозрения физиков и опровергло инсинуации археологов.

Все эти снимки показали, что над главным коридором пирамиды присутствует зона пустоты длиной в 30 метров, высотой в 8 метров и шириной в примерно 2 метра. Как отметил Таюби, она может быть как "цельным" коридором, идущим параллельно земле или же вверх или вниз, так и набором комнат. Пока у физиков недостаточно данных для того, чтобы исключить или первый, или второй вариант.

Ученые подчеркивают, что они никак не интерпретируют свое открытие и не заявляют, что им удалось найти тайную комнату – этой задачей, по их словам, должны заниматься египтологи.

Первый древнеегипетский похоронный сад, открытый в Луксоре
© CSIC Communications
Археологи нашли в Египте древнейший кладбищенский сад

Как надеется Жан-Баптист Море (Jean-Baptiste Mouret), физик из университета Парижа (Франция), открытие его команды убедит египетских историков в том, что они ошибались в своих оценках, и послужит началом для обсуждения того, стоит ли пытаться проникнуть в эту зону пустоты и если да, как это стоит сделать.

Новый виток истории

В ближайшем будущем, как отметили ученые, они планируют продолжить изучение данной зоны пустоты, а также других регионов пирамиды Хеопса, в том числе усыпальницы самого фараона, и начнут сканировать другие пирамиды, в которых могут скрываться тайные комнаты и неизвестные нам пустоты.

Эти данные, как надеются физики, помогут нам понять, как именно строились пирамиды и можно ли доверять тем описаниям процесса их сооружения, которые дошли до нашего времени в трудах Геродота.

При этом, как отметили ученые, мюонные сканеры могут раскрывать далеко не все тайны древней истории. К примеру, как отметил Таюби, их нельзя использовать для поисков тайной гробницы Нефертити в усыпальнице Тутанхамона, о чьем существовании недавно заявлял известный британский египтолог Николас Ривс.

© ScanPyramids missionТрехмерная модель пирамиды Хеопса в виртуальном мире
© ScanPyramids mission
Трехмерная модель пирамиды Хеопса в виртуальном мире

"Мюонные сканеры нельзя применять для изучения гробницы Тутанхамона и других захоронений в Долине Царей по той причине, что мы не знаем того, как распределены пустоты в породах, расположенных над ними", — объяснил ученый, отвечая на вопрос РИА Новости.

Подобные исследования, как добавил Себастьян Прокурор (Sebastien Procureur), коллега Море, осложняются еще и тем, что "сканирование" пирамид и других древних построек нельзя ускорить, используя рукотворные ускорители частиц, так как их невозможно доставить в Гизу или в Долину Царей за вменяемые деньги.

"Если говорить коротко, то это просто невозможно. Мюоны невозможно создавать напрямую — они возникают при распадах каонов и пионов, и в мире существует достаточно мало ускорителей частиц, способных разгонять их до нужных скоростей. Кроме того, все они являются очень большими – их длина составляет как минимум 700 метров. Нам было бы проще перевезти пирамиду к такой установке, чем пытаться построить ее в Гизе или в других уголках Египта. Поэтому нам приходиться опираться на космос в таких наблюдениях", — заключает собеседник агентства.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена