Физики нашли предположительную "тайную комнату" в пирамиде Хеопса

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Физики нашли рядом с усыпальницей фараона и главным коридором пирамиды Хеопса ранее неизвестную область пустоты, которая может быть тайной гробницей или проходом в нее, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Когда мы увидели эту зону пустоты, мы поняли, что натолкнулись на нечто очень интересное и большое, бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Теперь мы уверены, что она действительно существует, и она стала первой находкой подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в 9 веке нашей эры", — заявил Мехди Таюби (Mehdi Tayoubi) из института HIP в Париже (Франция).

Тайны фараонов

Пирамида Хеопса, одно из семи оригинальных чудес света, была построена в середине третьего тысячелетия до нашей эры фараоном Хуфу (Хеопсом), представителем четвертой династии Древнего царства, во времена которой были построены все "великие пирамиды" Древнего Египта. Эта структура высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

За последние два столетия внутри пирамиды ученые обнаружили три комнаты, в одной из которых был предположительно похоронен сам фараон, в другой – его супруга, а третья считалась приманкой или ловушкой для грабителей. В стенах коридоров, которые ведут к гробнице Хуфу, были найдены необычные каналы и структуры, которые сегодня ученые считают элементами "системы безопасности", оберегавшей фараона от осквернителей.

Мумии фараона и его супруги так и не были найдены, что заставляет многих археологов считать, что их усыпальницы на самом деле не были открыты, и до сих пор скрываются в толще пирамиды. Два года назад за поиски этих тайных комнат принялись физики из университета Нагойи, Парижа и Каира, изучающие пирамиду при помощи детекторов космических частиц и космических телескопов в рамках проекта ScanPyramids.

Дыхание космоса

Каждую секунду в верхних слоях атмосферы Земли образуются миллионы мюонов – заряженных частиц, возникающих в результате столкновения космических лучей с молекулами газов в воздухе. Эти столкновения разгоняют мюоны до околосветовых скоростей, благодаря чему они проникают на десятки и сотни метров вглубь поверхности планеты. Каждый квадратный метр поверхности Земли, как показывают замеры ученых, поглощает около 10 тысяч этих частиц.

Французские археологи и физики, совместно с японскими учеными, приспособили телескопы, способные "видеть" мюоны, для поиска пустот и скрытых помещений в памятниках архитектуры древности.

© ScanPyramids mission Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса © ScanPyramids mission Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса

Эта методика работает очень простым образом – поток мюонов убывает в воздухе и в пустом пространстве гораздо медленнее, чем при проходе через толщу пород или земли, что позволяет искать тайные комнаты по всплескам в мюонном фоне.

В октябре прошлого года участники проекта ScanPyramids заявили о сенсационном открытии – им удалось найти несколько ранее неизвестных пустот внутри пирамиды, которые могут быть тайными усыпальницами "повелителя двух домов" и его супруги. Это открытие вызвало резкое неприятие среди археологов и египтологов, обвинивших физиков в неправильной интерпретации полученных данных.

Физика и лирика

Подобные обвинения заставили ученых провести повторные замеры при помощи сразу трех разных мюонных телескопов. Эти наблюдения, как подчеркнул Таюби, осуществлялись на этот раз по тем же правилам и принципам, которые использовались на БАК и других ускорителях частиц при поисках бозона Хиггса и других неизвестных науке частиц.

"Наши замеры абсолютно исключают то, что эта область пустоты могла возникнуть из-за различий в свойствах камней или из-за ошибок при строительстве, как заявляет Захи Хавасс. Пустоты таких размеров и конфигурации не могли случайно появиться между блоками ни с инженерной, ни с какой-то другой точки зрения. Египтяне были слишком хорошими строителями, чтобы напортачить при строительстве пирамиды, оставить в ней "дыру" и создать комнату или коридор где-то еще", — заявил Хани Элал (Hany Helal) из университета Каира (Египет).

Проверяя, так это или нет, ученые установили набор пленок, чувствительных к действию мюонов, в предположительной усыпальнице супруги Хеопса, и разместили полупроводниковые детекторы частиц в нижней части пирамиды. Через несколько месяцев ученые собрали данные, обработали их и сравнили с тем, как должны двигаться мюоны через пирамиду, если в ней нет других пустот, кроме уже известных коридоров и комнат.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе области пустоты в пирамиде Хеопса © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе области пустоты в пирамиде Хеопса

Если бы первоначальные результаты сканирования пирамиды Хеопса были ошибочными, то тогда, как отмечает Элал, "картинки", полученные разными мюонными телескопами, не совпали бы. На самом деле, все они были одинаковыми, что подтвердило подозрения физиков и опровергло инсинуации археологов.

Все эти снимки показали, что над главным коридором пирамиды присутствует зона пустоты длиной в 30 метров, высотой в 8 метров и шириной в примерно 2 метра. Как отметил Таюби, она может быть как "цельным" коридором, идущим параллельно земле или же вверх или вниз, так и набором комнат. Пока у физиков недостаточно данных для того, чтобы исключить или первый, или второй вариант.

Ученые подчеркивают, что они никак не интерпретируют свое открытие и не заявляют, что им удалось найти тайную комнату – этой задачей, по их словам, должны заниматься египтологи.

Как надеется Жан-Баптист Море (Jean-Baptiste Mouret), физик из университета Парижа (Франция), открытие его команды убедит египетских историков в том, что они ошибались в своих оценках, и послужит началом для обсуждения того, стоит ли пытаться проникнуть в эту зону пустоты и если да, как это стоит сделать.

Новый виток истории



В ближайшем будущем, как отметили ученые, они планируют продолжить изучение данной зоны пустоты, а также других регионов пирамиды Хеопса, в том числе усыпальницы самого фараона, и начнут сканировать другие пирамиды, в которых могут скрываться тайные комнаты и неизвестные нам пустоты.

Эти данные, как надеются физики, помогут нам понять, как именно строились пирамиды и можно ли доверять тем описаниям процесса их сооружения, которые дошли до нашего времени в трудах Геродота.

При этом, как отметили ученые, мюонные сканеры могут раскрывать далеко не все тайны древней истории. К примеру, как отметил Таюби, их нельзя использовать для поисков тайной гробницы Нефертити в усыпальнице Тутанхамона, о чьем существовании недавно заявлял известный британский египтолог Николас Ривс.

© ScanPyramids mission Трехмерная модель пирамиды Хеопса в виртуальном мире © ScanPyramids mission Трехмерная модель пирамиды Хеопса в виртуальном мире

"Мюонные сканеры нельзя применять для изучения гробницы Тутанхамона и других захоронений в Долине Царей по той причине, что мы не знаем того, как распределены пустоты в породах, расположенных над ними", — объяснил ученый, отвечая на вопрос РИА Новости.

Подобные исследования, как добавил Себастьян Прокурор (Sebastien Procureur), коллега Море, осложняются еще и тем, что "сканирование" пирамид и других древних построек нельзя ускорить, используя рукотворные ускорители частиц, так как их невозможно доставить в Гизу или в Долину Царей за вменяемые деньги.

"Если говорить коротко, то это просто невозможно. Мюоны невозможно создавать напрямую — они возникают при распадах каонов и пионов, и в мире существует достаточно мало ускорителей частиц, способных разгонять их до нужных скоростей. Кроме того, все они являются очень большими – их длина составляет как минимум 700 метров. Нам было бы проще перевезти пирамиду к такой установке, чем пытаться построить ее в Гизе или в других уголках Египта. Поэтому нам приходиться опираться на космос в таких наблюдениях", — заключает собеседник агентства.