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РИА Наука
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НАСА может отдать телескоп "Спитцер" в частные руки

13:2602.11.2017
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© NASA / JPL-CaltechТелескоп Спитцер может быть передан в руки частниковТелескоп Спитцер может быть передан в руки частников
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Орбитальный телескоп "Спитцер", одна из четырех "великих обсерваторий" НАСА, может быть передана в частные руки из-за сокращения финансирования космического агентства США, сообщает портал SpaceNews.

"Мы были бы рады, если бы мы нашли негосударственного партнера, который был бы заинтересован в финансовой поддержке "Спитцера" после того, как завершится его текущая миссия", — заявил Пол Герц (Paul Hertz), глава Астрофизического департамента НАСА.

Вселенная. Архив
© NASA
Телескоп "Спитцер" пересчитал скорость расширения Вселенной

Инфракрасный телескоп "Спитцер" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн. Первой из них стал "Хаббл", способный наблюдать за космосом в видимой и ультрафиолетовой части спектра, а последней – инфракрасный "Спитцер", запущенный в 2003 году.

В отличие от всех остальных "великих обсерваторий", способных фукнционировать в космосе десятилетиями, сроки полноценной работы "Спитцера" были жестко ограничены – его светочувствительные матрицы охлаждались жидким гелием, запасы которого подошли к  концу в мае 2009 года из-за того, что он легко просачивается через любые материалы.

В результате этого телескоп наполовину "ослеп" и теперь может получать снимки высокого качества лишь в "ближней" части инфракрасного спектра. Несмотря на столь короткую жизнь, "Спитцеру" удалось совершить множество интересных открытий, в том числе найти ряд экзопланет и составить карты их атмосферы, открыть несколько новорожденных звезд и увидеть следы работы гигантских магнитных полей в центре Галактики.

Сегодня НАСА тратит примерно 14 миллионов долларов на поддержку "Спитцера" каждый год, и эти деньги, как считает Герц, могли бы быть использованы более эффективно в других научных проектах НАСА, учитывая то, что их финансирование постоянно сокращается. 

По этой причине НАСА официально предлагает своим партнерам в частном секторе "перекупить" телескоп весной 2019 года, когда закончится его продленная миссия. Как отмечают в НАСА, баки "Спитцера" содержат в себе еще примерно половину топлива, что позволит ему проработать достаточно долгое время, если его батареи не выйдут из строя.

Галактика UGC 1382 в оптическом (слева), ультрафиолетовом (центр), и радио (справа) диапазонах
© NASA / JPL/Caltech/SDSS/NRAO
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Как может быть использован "Спитцер"? Его инструменты уже не могут следить за далекими объектами за пределами Млечного Пути, но их можно использовать для наблюдений за планетами Солнечной системы и поиска и изучения карликовых планет и астероидов, а также поиска следов жизни на экзопланетах.

Прецеденты такого сотрудничества НАСА и "частников" уже были – пять лет назад Калифорнийский технологический институт выкупил права на пользование телескопом GALEX, наблюдавшим за Вселенной в гамма-диапазоне на протяжении более 10 лет. В НАСА надеются, что одна из "великих обсерваторий" привлечет внимание научного сообщества и получит вторую жизнь.

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