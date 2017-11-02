НАСА может отдать телескоп "Спитцер" в частные руки

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Орбитальный телескоп "Спитцер", одна из четырех "великих обсерваторий" НАСА, может быть передана в частные руки из-за сокращения финансирования космического агентства США, сообщает портал SpaceNews.

"Мы были бы рады, если бы мы нашли негосударственного партнера, который был бы заинтересован в финансовой поддержке "Спитцера" после того, как завершится его текущая миссия", — заявил Пол Герц (Paul Hertz), глава Астрофизического департамента НАСА.

Инфракрасный телескоп "Спитцер" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн. Первой из них стал "Хаббл", способный наблюдать за космосом в видимой и ультрафиолетовой части спектра, а последней – инфракрасный "Спитцер", запущенный в 2003 году.

В отличие от всех остальных "великих обсерваторий", способных фукнционировать в космосе десятилетиями, сроки полноценной работы "Спитцера" были жестко ограничены – его светочувствительные матрицы охлаждались жидким гелием, запасы которого подошли к концу в мае 2009 года из-за того, что он легко просачивается через любые материалы.

В результате этого телескоп наполовину "ослеп" и теперь может получать снимки высокого качества лишь в "ближней" части инфракрасного спектра. Несмотря на столь короткую жизнь, "Спитцеру" удалось совершить множество интересных открытий, в том числе найти ряд экзопланет и составить карты их атмосферы, открыть несколько новорожденных звезд и увидеть следы работы гигантских магнитных полей в центре Галактики.

Сегодня НАСА тратит примерно 14 миллионов долларов на поддержку "Спитцера" каждый год, и эти деньги, как считает Герц, могли бы быть использованы более эффективно в других научных проектах НАСА, учитывая то, что их финансирование постоянно сокращается.

По этой причине НАСА официально предлагает своим партнерам в частном секторе "перекупить" телескоп весной 2019 года, когда закончится его продленная миссия. Как отмечают в НАСА, баки "Спитцера" содержат в себе еще примерно половину топлива, что позволит ему проработать достаточно долгое время, если его батареи не выйдут из строя.

Как может быть использован "Спитцер"? Его инструменты уже не могут следить за далекими объектами за пределами Млечного Пути, но их можно использовать для наблюдений за планетами Солнечной системы и поиска и изучения карликовых планет и астероидов, а также поиска следов жизни на экзопланетах.

Прецеденты такого сотрудничества НАСА и "частников" уже были – пять лет назад Калифорнийский технологический институт выкупил права на пользование телескопом GALEX, наблюдавшим за Вселенной в гамма-диапазоне на протяжении более 10 лет. В НАСА надеются, что одна из "великих обсерваторий" привлечет внимание научного сообщества и получит вторую жизнь.