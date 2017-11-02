Ученые выяснили, что мешает детям высыпаться

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Большинство исследований влияния гаджетов на сон человека показывают, что смартфоны, ноутбуки и планшеты больше всего сказываются на здоровье детей и подростков, говорится в статье, опубликованной в журнале Pediatrics.
Она проанализировала более 50 научных работ, исследующих воздействие устройств с экраном на здоровье детей в возрасте от 5 до 17 лет. 90% исследований показали, что чем больше времени ребенок проводит перед экраном, тем хуже он спит.
Как отмечает ЛеБуржуа, предыдущие опыты показали, что при воздействии одного и того же источника света концентрация мелатонина у детей снижается в два раза быстрее, чем у взрослых. Особенно сильно "гормон сна" подавляет коротковолновый "синий свет", исходящий от всех мобильных устройств.
По данным доклада американской неправительственной исследовательской организации Common Sense Media, с 2011 года дети стали пользоваться смартфонами в три раза чаще. Например, дети в возрасте до восьми лет в среднем ежедневно проводят перед экранами около 48 минут. Родители зачастую этому не препятствуют, многие перед сном включают детям мультфильмы.
У подростков же недосып часто бывает связан с когнитивным подъемом, который может быть вызван просмотром перед сном "агрессивного контента", например, сцен насилия. Откладывает сон и обычная переписка с друзьями в мессенджерах.
Ученые рекомендуют родителям не давать детям мобильных устройств за час до сна, выключать все электронные девайсы (включая свои) на время отдыха и заряжать их в других комнатах, а также не держать никаких гаджетов в помещении, где спит ребенок.