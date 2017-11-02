Ученые рассказали, почему первой в космос полетела дворняжка Лайка

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские ученые объяснили, почему первой в космос полетела бездомная собака, а не породистый пес – Лайка обладала более "фотогеничной" внешностью и занимала меньше места в космическом корабле, чем самцы, сообщает Phys.org

"Мы выбирали самок по той причине, что им не нужно поднимать ногу, чтобы справлять свои естественные потребности, благодаря чему собаке потребуется меньше жизненного пространства, чем псу. Кроме того, мы выбирали дворняжек по той причине, что они менее капризны и более находчивы, чем породистые собаки", — рассказала Адилья Котовская, биолог из Института медико-биологических проблем РАН, тренировавшая Лайку и других "космических" собак СССР.

Первым живым существом, посетившим космос, был не Юрий Алексеевич Гагарин, а трио его знаменитых предшественников, собаки Лайка, Белка и Стрелка, отправленные в космос 3 ноября 1957 и 19 августа 1960 года. Их полет стал сенсацией за пределами Советского союза, и стал первой демонстрацией того, что животные и человек могут совершать полеты в космос и возвращаться назад.

Лайке, в отличие от Белки и Стрелки, не повезло – ее жизнь оборвалась через несколько часов после начала полета из-за ошибки конструкторов и отсутствия системы терморегуляции в капсуле, внутри которой ютилась первая "космическая собака" Советского Союза. Смерть Лайки, как отметила Котовская, тяжело переживала вся научная команда ИМБП, готовившая ее и других животных к полету в космос.

По словам биолога, ей пришлось разработать специальную программу тренировки животных, которая научила собак не бояться стесненных пространств и не пытаться сбежать из капсулы длиной и шириной в несколько десятков сантиметров. Для этого ученые поместили Лайку и других собак в относительно небольшую клетку, размеры которой они затем постепенно уменьшали.

Кроме этого, специалисты ИМБП тренировали будущих "космических собак" в специальных центрифугах, имитировавших нагрузки при старте ракеты, и в особых комнатах, где имитировался тот уровень шума, который характерен для взлетающего космического корабля.

Лайка стала первым "космонавтом", как вспоминает Котовская, не только по физиологическим причинам, но и потому, что она отличалась необычно спокойным характером, высокой находчивостью и интересной внешностью, сделавшей ее столь запоминающейся для публики.

Данные, полученные в ходе ее первого и последнего полета, по словам биолога, помогли советским ученым выявить и ликвидировать все недостатки в конструкции корабля и затем отправить в космос и вернуть на Землю ее последователей – Белку и Стрелку, а также сотни космонавтов.