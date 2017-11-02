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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые усомнились в неизбежности старения

10:4202.11.2017
(обновлено: 10:48 02.11.2017)
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© Fotolia / tieroМужчина работает за компьютеромМужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Старение не является неизбежным с математической точки зрения, а процесс дряхления клеток можно затормозить почти до нулевого уровня, рассказал РИА Новости математик Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор компании Gero.

"Последние пять лет мы ищем терапевтические подходы к проблеме старения совместно с ведущими международными экспертами в области, и надеемся уже через 2-3 года вывести на рынок решение, которое существенно отсрочит наступление старости. Уже в ближайшем будущем лекарства от старения позволят устранить возрастные изменения, свести к минимуму вероятность развития заболеваний и улучшить качество жизни людей зрелого возраста", — заявил ученый.

Пожилой мужчина
© Fotolia / VadimGuzhva
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На этой неделе американские математики опубликовали статью в журнале PNAS, в которой они предположили, что старение нельзя принципиально остановить – удаление "престарелых" клеток и запуск процесса конкуренции между клетками неизбежно приведет к развитию рака, а борьба с потенциальными раковыми клетками лишит организм способности омолаживать себя.

По мнению Федичева, подобная идея не совсем верно отражает то, что уже существует в природе, и игнорирует существование определенного класса живых существ, чей организм фактически не стареет, или стареет с бесконечно малой скоростью.

"Наши коллеги правильно отмечают, что конкуренция между клетками многоклеточного организма приводит к неминуемому разрушению его тканей и смерти.  Одновременно с этим авторы отмечают, что существуют примеры животных с пренебрежимым старением, в организме которых с течением времени не возникает возрастных физиологических изменений", — продолжает исследователь.

Как отмечает Федичев, авторы идеи "неизбежного" старения ссылаются на одну из статей его научной группы, в которой российские ученые описывают то, как различается работа генов "обычных" животных и людей, и почти "бессмертных" существ, таких как голые землекопы или некоторые виды морских ежей.

Брайан Кеннеди, один из ведущих специалистов в изучении старения
© Фото : Buck Institute for Research on Ageing
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Моделируя то, как меняется работа их генов с течением времени, российские математики обнаружили, что фактически любой набор генов является по своей природе нестабильным, и что развитие этой нестабильности может быть одной из главных причин того, почему почти все организмы на земле стареют и умирают. У землекопов и ежей этот процесс начинается гораздо позже, чем у остальных животных, что объясняет то, почему они живут так долго.

"Наши американские коллеги цитируют одну из наших научных публикаций, подчеркивая, что генетические регуляторные механизмы могут исправно работать в течение неограниченного времени, если поломки в генах оперативно исправляются на клеточном уровне. В этом случае теоретически можно создать и такие условия, при которых клетки вообще не будут выходить из строя", — продолжает Федичев.

Как считают американские ученые, подобные условия создать в принципе не возможно, так как гены, отвечающие за починку ДНК, тоже сами будут ломаться с течением времени, что будет приводить к развитию рака и экспоненциальному росту шансов умереть в пожилом возрасте. Российские математики в корне не согласны с этим постулатом.

Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые открыли генетическую программу старения мозга человека

"Нужно понимать что защитные возможности организма не ограничиваются клеточными системами исправления поломок. В своей статье Нельсон и Мазель упоминают иммунную систему и гены, подавляющие рост опухолей, которые, по их словам, "способны значительно замедлить старение, возможно, даже до пренебрежимого уровня", — подчеркивает математик.

Как отмечает Федичев, эти слова, а также отсутствие конкретных данных по тому, с какой скоростью будет стареть организм в такой ситуации, говорит о том, что авторы идеи "неотвратимого старения" допускают возможность существования ситуации, в которой клеточный состав организма стабилизируется во времени. Иными словами, старение отсутствует, что, по сути, опровергает их собственный тезис.

"Следует понимать, что такой вариант "замороженного старения" не гарантирует бессмертия. Есть животные, которые практически не стареют от природы: например, голые землекопы и летучие мыши. Их сейчас активно изучают, и видно, что и у этих "вечно юных" организмов развиваются серьезные заболевания и в итоге наступает смерть", — отмечает Федичев.

Так художник представил себе процедуру омоложения в будущем
© Juan Carlos Izpisua Belmonte Lab /Salk Institute
Ученые впервые омолодили мышь при помощи генной терапии

С другой стороны, российский математик подчеркивает, что у этих животных, несмотря на то, что жизнь их конечна, отсутствуют типичные признаки смерти и старения – они не начинают больше болеть и не умирают чаще в преклонные годы. Поэтому, создание средств, которые могли бы перевести организм человека в подобный режим работы, является одним из самых многообещающих вариантов борьбы со старением. Такие средства, как считает ученый, могут быть созданы уже в ближайшее время, в том числе и в России.

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