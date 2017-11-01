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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы НАСА открыли два десятка потенциальных "двойников" Земли

16:3701.11.2017
(обновлено: 16:41 01.11.2017)
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© Фото : NASA Ames/SETI Institute/JPL-CaltechKepler-186fKepler-186f
© Фото : NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Новая методика анализа снимков помогла научной команде телескопа "Кеплер" открыть два десятка ранее неизвестных планет, похожих по своим размерам, массе и другим свойствам на Землю, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Supplement.

"Одна из экзопланет, KOI-7923.01, совершает один виток вокруг своего светила за примерно 395 дней, и она является одним из самых интересных "двойников Земли", потенциально способных поддерживать жизнь. Она имеет примерно такие же размеры, что и наша планета, но при этом климат на ней чуть холоднее", — заявил Джеф Кофлин (Jeff Coughlin), руководитель миссии "Кеплер".

Землеподобная планета у красного карлика в представлении художника
© NASA/JPL-Caltech
"Кеплер" нашел десять новых возможных двойников Земли

После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти две тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков из которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры.

После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как специалистам НАСА приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа. Помимо новых наблюдений, команда "Кеплера" продолжает изучать данные, собранные в ходе первого этапа работы телескопа, используя новые методики анализа того, как меняется яркость звезд с течением времени.

Восход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret
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Многие планеты, как отмечает Кофлин, находятся на очень большом расстоянии от светила, и поэтому они успели совершить лишь два-три, или даже один оборот вокруг своей звезды. Их почти невозможно открыть при помощи традиционных методик поиска планет в колебаниях яркости светил, так как сигнал об их существовании будет "забиваться" шумом, связанным с появлением пятен на поверхности звезд и другими колебаниями в силе их свечения.

В начале этого года научная команда "Кеплера" создала алгоритм, позволяющий удалять подобные шумы и открывать экзопланеты, находящиеся на почтительном расстоянии от звезд, и использовали его для открытия сразу десяти потенциальных "кузин Земли" в одном из последних наборов снимков с "Кеплера".

Используя эти же самые методики удаления шумов, Лафлин и его коллеги проанализировали весь архив данных и составили новый каталог так называемых KOI-объектов, уже открытых экзопланет и кандидатов на эту роль. Благодаря этому число потенциальных планет, год на которых длится больше 30 дней, увеличилось в среднем 2-3 раза, а количество планет с "земной" продолжительностью года выросло на несколько порядков.

В него попало чуть больше восьми тысяч объектов, примерно половина которых является потенциальными планетами. Две сотни этих планет, как отмечает планетолог, были найдены в ходе повторной проверки данных, и два десятка из них являются потенциальными двойниками Земли.

Так художник представил себе рой комет
© NASA / JPL-Caltech
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Одна из них, KOI-7923.01, является пока самым перспективным кандидатом на роль полноценного "двойника" Земли среди тех планет, которые были найдены при помощи "Кеплера" за все время его работы. Ее радиус примерно равен земному, она вращается вокруг звезды, чуть менее крупной и горячей, чем Солнце, а год на ней длится примерно 400 суток.

Как отмечают ученые, она находится на окраинах "зоны жизни", и климат на ней, скорее всего, представляет нечто среднее между Землей и Марсом. Если на ее поверхности есть вода и все нужные элементы, ничто не мешает, в принципе, для зарождения и существования жизни на этой "кузине" Земли.

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