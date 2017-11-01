Ученые определили параметры "идеального" женского лица

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Девушки с лицом сердцевидной формы наиболее близки к "математическому эталону красоты", считают ученые из Медицинской школы Льюиса Катца Темпльского университета (Филадельфия). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованое в журнале Aestethic Surgery Journal.

"Понятие "математической красоты" подразумевает, что есть идеальные контуры лица, размеры и соотношения частей, в совокупности делающих его гармоничным, сбалансированным и привлекательным. Лицо сердцевидной формы воплощает в себе идеал молодости и является основным ориентиром для омолаживающей хирургии", — пояснил один из авторов исследования, хирург Аллан Валк (Allan Wulc).

Проанализировав фотографии 55 знаменитостей, исследователи установили параметры "идеала" красоты женского лица. По их версии, расстояние между глазами в идеале должно составлять 59,2 миллиметра, между зрачками — 59,2 миллиметра, а между глазами и скулами — 13,1 миллиметра. Длина носа на "математически идеальном" лице составляет 43,6 миллиметра.

Всего было определено 13 метрик, однако "статистически значимыми" для привлекательности ученые считают только восемь.

"Нам показалось, что эти параметры могли бы быть полезны для врачей, пытающихся найти количественное отражение возрастных изменений и послеоперационных улучшений. Как бы то ни было, критериев для описания идеального или "постаревшего" лица не так много", — добавил Валк.