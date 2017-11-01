Ученые определили параметры "идеального" женского лица

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Девушки с лицом сердцевидной формы наиболее близки к "математическому эталону красоты", считают ученые из Медицинской школы Льюиса Катца Темпльского университета (Филадельфия). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованое в журнале Aestethic Surgery Journal.
"Понятие "математической красоты" подразумевает, что есть идеальные контуры лица, размеры и соотношения частей, в совокупности делающих его гармоничным, сбалансированным и привлекательным. Лицо сердцевидной формы воплощает в себе идеал молодости и является основным ориентиром для омолаживающей хирургии", — пояснил один из авторов исследования, хирург Аллан Валк (Allan Wulc).
The perfect eyebrow shape for different face types. What is your face type?#eyebrows #woman #eyebrow #beauty #beautytips #face #mua #makeup pic.twitter.com/5YcqUxfSxx— DelicateCaressCosm. (@DelicateCaress) 18 июля 2017 г.
Проанализировав фотографии 55 знаменитостей, исследователи установили параметры "идеала" красоты женского лица. По их версии, расстояние между глазами в идеале должно составлять 59,2 миллиметра, между зрачками — 59,2 миллиметра, а между глазами и скулами — 13,1 миллиметра. Длина носа на "математически идеальном" лице составляет 43,6 миллиметра.
"Нам показалось, что эти параметры могли бы быть полезны для врачей, пытающихся найти количественное отражение возрастных изменений и послеоперационных улучшений. Как бы то ни было, критериев для описания идеального или "постаревшего" лица не так много", — добавил Валк.