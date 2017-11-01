Следующий марсоход НАСА запишет трехмерное видео посадки на Марс

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Ровер "Марс-2020", пятый марсоход НАСА, будет иметь рекородное количество "глаз" – на его борту будет установлено сразу 23 камеры, часть из которых запишет на видео весь процесс посадки зонда на поверхность Марса, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Камеры на борту Curiosity вынуждены делать селфи и панорамные фото, склеивая множество отдельных снимков. Наши новые линзы и широкоугольные камеры позволят получать подобные фотографии целиком, не прибегая к никаким дополнительным процедурам", — заявил Колин Маккинни (Colin McKinney) из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Особый упор, по словам Маккинни, будет сделан на визуальный аспект этих исследований – на борту "Марса-2020" будет установлено сразу семь научных камер, девять навигационных камер, а также семь специализированных записывающих устройств. Они будут предназначены для одной цели – всесторонней съемки всего процесса посадки марсохода, начиная с его входа в атмосферу и заканчивая касанием поверхности Земли.

В этом отношении "Марс-2020" заметно превосходит всех своих предшественников – на борту Curiosity работает 17 камер, а на роверах "Спирит" и "Оппорьюнити" – по 10 камер. Изменения коснутся не только числа камер – марсоход, следуя примеру современных "камерафонов" и профессиональных цифровых камер, научится делать панорамные и трехмерные фотографии, освоит макросъемку и получит новые 20-мегапиксельные матрицы.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова. С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса.

Использование той же технологической платформы, как подчеркивали в НАСА, должно было заметно сократить стоимость ровера. Curiosity обошелся налогоплательщикам США в более чем 2,5 миллиарда долларов, что неоднократно побуждало ряд конгрессменов попытаться "закрыть" дорогостоящий проект, чья изначальная стоимость не должна была превысить 800 миллионов долларов, а чей запуск должен был состояться в 2009 году.

Пятый ровер, по изначальным оценкам агентства, должен был обойтись в США почти вдвое дешевле, примерно в 1,5 миллиарда долларов. На этой неделе НАСА озвучило новые оценки, которые приближают "Марс-2020" к стоимости своего прародителя – сейчас его постройка оценивается как минимум в 2,1 миллиарда долларов. Еще как минимум 300 миллионов долларов будет необходимо выделить на поддержание работы марсохода после его запуска.