Эксперты: биоматериал россиян фактически невозможно использовать для оружия

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Собранный в России биологический материал фактически невозможно использовать при создании оружия, поскольку геномы разных народов очень схожи, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей разных этносов России. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы располагают информацией о подобных действиях со стороны некоторых эмиссаров и неправительственных организаций.

"Геномы представителей разных народов не настолько различны, чтобы можно было создать генетическое оружие, не повреждающее в качестве побочного эффекта представителей других народов", — сказал РИА Новости Сергей Мошковский, профессор Института биомедицинской химии в Москве.

Эксперт объяснил, что даже если такое оружие будет создано, его фактически невозможно будет "нацелить" на конкретную этническую группу, особенно крупные народы, что сделает его бесполезным и даже опасным для его же создателей.

"Представим, что получить такое оружие можно. В этом случае злодеи за рубежом уже имеют доступ к геномам более 90% людей на территории нашей страны. Это несколько "больших" народностей – русские, татары, а также прочие этносы России. Представители этих народов заселяют все развитые страны мира, причем только в США, по оценкам, проживает не менее миллиона русских. Так что для сбора геномов на территорию России можно не являться", — объясняет профессор.

"Этнически ориентированное оружие же против малых народов, как кажется, не имеет никакого смысла… риск генетической войны можно оценивать как близкий к нулю", — добавил он.

С ним согласен профессор "Сколтеха" и университета Ратгерса (США) Константин Северинов, который отмечает, что идея создания подобного оружия подразумевает, что в геномах всех его потенциальных жертв есть общие участки, на которые оно и будет нацелено. Такое оружие, по словам эксперта, вряд ли может быть использовано против жителей России в силу особенностей ее истории.

"Действительно, есть некоторые этносы, которые являются очень гомогенными, но они немногочисленны и их крайне мало. Россияне и, если даже брать более узко, русские, являются крайне полиморфными, то есть, генетически разнообразными, так как история нашей страны была очень бурной и непростой. Поэтому найти какой-то характерный генетический маркер, который был бы у жителей Москвы, области, европейской части России, и отсутствовал у наших потенциальных противников, фактически невозможно", — объяснил Северинов.

Он добавил, что закупка образцов биоматериалов в России для любых целей кроме научных бессмысленна — аналогичные результаты можно получить, проводя обследования в регионах США и других стран, где компактно живут выходцы из России.

По мнению профессора Сколтеха, теперешний ажиотаж может даже ускорить развитие отечественной молекулярной биологии и генетики, если власти данную угрозу начнут воспринимать серьезно и попытаются создать свое "генетическое оружие". При этом он отметил, что подобные проекты, скорее всего, приведут лишь к пустой трате бюджетных средств из-за низкого уровня развития биотехнологий в стране.