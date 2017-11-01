РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: болезнь Альцгеймера может распространяться при переливании крови

10:5201.11.2017
0310
© Fotolia / psdesign1СинапсСинапс
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Биологи нашли новые свидетельства того, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, и открыли намеки на то, что она может распространяться при переливании крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

"Мы доказали, что "возбудителем" болезни Альцгеймера могут быть одиночные частицы бета-амилоида, свободно плавающие в крови. Когда мы соединили кровеносные системы двух мышей, этот белок смог проникнуть в мозг второго грызуна и запустить процесс дегенерации нервной ткани", — заявил Вэйхун Сун (Weihong Song) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Работа мозга
© Fotolia / Andrea Danti
Болезнь Альцгеймера может быть заразной, выяснили нейрофизиологи

В сентябре 2015 года ученые из Великобритании выяснили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые уже в этом году, могут быть некоторые болезнетворные бактерии. Вдобавок к этому, биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов.

Сун и его коллеги подтвердили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, и может распространяться не только при поедании зараженных тканей мозга или при инъекциях гормона роста, извлеченных из гипофиза ее жертв, но и при простом переливании крови, экспериментируя на мышах с частично "человеческой" ДНК.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Болезни Альцгеймера и Паркинсона могут иметь общие корни, считают ученые

Как объясняют ученые, трансплантация генов, связанных с работой белка APP и накоплением бляшек бета-амилоида в мозге, нередко приводит к развитию болезни Альцгеймера у мышей, обычно от нее не страдающих, что позволяет использовать их для изучения этого недуга. Когда Сун и его команда услышали об открытиях их британских коллег, они решили воспользоваться этими мышами для проверки гипотезы о "заразности" болезни Альцгеймера.

Руководствуясь этой идеей, ученые соединили кровеносные системы двух подобных грызунов при помощи специального устройства, позволявшего им обмениваться плазмой и белками крови, и проследили за изменениями в работе мозга.

Оказалось, что подобная операция привела к быстрому развитию болезни Альцгеймера у мышей, раньше не страдавших от нее. В пользу этого говорило и то, что частицы бета-амилоида быстро проникли в их мозг и запустили в его клетках процесс накопления подобного "белкового мусора". Это привело к массовой гибели клеток в центре памяти и развитию типичных проблем, которые испытывают люди и животные при приобретении данной болезни.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Биологи нашли главного "пособника" болезни Альцгеймера в клетках мозга

Что еще интереснее, аналогичного результата можно добиться даже в том случае, если заражаемая мышь будет носителем не человеческих, а мышиных генов, предположительно связанных с развитием болезни Альцгеймера. Это говорит о том, что именно клубки бета-амилоида являются "возбудителем" болезни и могут вызвать ее сами по себе.

Если это открытие подтвердится, то тогда медики, как отмечают ученые, должны особенно тщательно подходить к проверке образцов крови на наличие подобных белковых молекул при ее сборе и переливании. Кроме того, подобные результаты эксперимента говорят о том, что очистка крови и периферийных органов от бета-амилоида может замедлить развитие болезни или даже остановить ее.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена