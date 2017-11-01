Ученые: болезнь Альцгеймера может распространяться при переливании крови

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Биологи нашли новые свидетельства того, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, и открыли намеки на то, что она может распространяться при переливании крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

"Мы доказали, что "возбудителем" болезни Альцгеймера могут быть одиночные частицы бета-амилоида, свободно плавающие в крови. Когда мы соединили кровеносные системы двух мышей, этот белок смог проникнуть в мозг второго грызуна и запустить процесс дегенерации нервной ткани", — заявил Вэйхун Сун (Weihong Song) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

В сентябре 2015 года ученые из Великобритании выяснили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые уже в этом году, могут быть некоторые болезнетворные бактерии. Вдобавок к этому, биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов.

Сун и его коллеги подтвердили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, и может распространяться не только при поедании зараженных тканей мозга или при инъекциях гормона роста, извлеченных из гипофиза ее жертв, но и при простом переливании крови, экспериментируя на мышах с частично "человеческой" ДНК.

Как объясняют ученые, трансплантация генов, связанных с работой белка APP и накоплением бляшек бета-амилоида в мозге, нередко приводит к развитию болезни Альцгеймера у мышей, обычно от нее не страдающих, что позволяет использовать их для изучения этого недуга. Когда Сун и его команда услышали об открытиях их британских коллег, они решили воспользоваться этими мышами для проверки гипотезы о "заразности" болезни Альцгеймера.

Руководствуясь этой идеей, ученые соединили кровеносные системы двух подобных грызунов при помощи специального устройства, позволявшего им обмениваться плазмой и белками крови, и проследили за изменениями в работе мозга.

Оказалось, что подобная операция привела к быстрому развитию болезни Альцгеймера у мышей, раньше не страдавших от нее. В пользу этого говорило и то, что частицы бета-амилоида быстро проникли в их мозг и запустили в его клетках процесс накопления подобного "белкового мусора". Это привело к массовой гибели клеток в центре памяти и развитию типичных проблем, которые испытывают люди и животные при приобретении данной болезни.

Что еще интереснее, аналогичного результата можно добиться даже в том случае, если заражаемая мышь будет носителем не человеческих, а мышиных генов, предположительно связанных с развитием болезни Альцгеймера. Это говорит о том, что именно клубки бета-амилоида являются "возбудителем" болезни и могут вызвать ее сами по себе.

Если это открытие подтвердится, то тогда медики, как отмечают ученые, должны особенно тщательно подходить к проверке образцов крови на наличие подобных белковых молекул при ее сборе и переливании. Кроме того, подобные результаты эксперимента говорят о том, что очистка крови и периферийных органов от бета-амилоида может замедлить развитие болезни или даже остановить ее.