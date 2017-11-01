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Россия выступает за контроль ООН над сферой биотехнологий, заявил Медведев

08:1801.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковИсследования в лаборатории. Архивное фотоИсследования в лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия выступает за строгий контроль ООН над исследованиями в сфере биотехнологий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", которое есть в распоряжении РИА Новости.

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"Наша страна выступает за объединение усилий всего мирового сообщества в этой важнейшей области. За то, чтобы установить строгий контроль Организации Объединенных Наций и других профильных многосторонних структур над исследованиями в сфере биотехнологий. И, конечно, возобновить переговоры, связанные с выполнением конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — сообщается в документе.

Конференция, которая пройдет 1-2 ноября в Сочи, организована Роспотребнадзором и министерством иностранных дел Российской Федерации для обсуждения состояния дел с обеспечением биологической безопасности в мире в контексте осуществления конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Конференция соберет более 100 участников из 40 стран, международных и общественных организаций, представителей научного сообщества.

Основной целью конференции является содействие успеху переговорного процесса в рамках конвенции, результативному проведению предстоящего совещания ее государств-участников (Женева, 4-8 декабря) и дальнейшей программе работы по этой линии на период 2018-2020 годов.

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В рамках конференции выступят ведущие мировые эксперты в области биологической безопасности. Предметом обсуждения экспертов станут усилия стран по укреплению конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Отдельно для журналистов будут презентованы современные мобильные формирования, обеспечивающие защиту населения от биологических угроз.

Российскую делегацию будут представлять руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, а также представители министерства обороны России, министерства промышленности и торговли. В конференции примут участие представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.

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