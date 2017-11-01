Россия выступает за контроль ООН над сферой биотехнологий, заявил Медведев

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия выступает за строгий контроль ООН над исследованиями в сфере биотехнологий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Конференция, которая пройдет 1-2 ноября в Сочи, организована Роспотребнадзором и министерством иностранных дел Российской Федерации для обсуждения состояния дел с обеспечением биологической безопасности в мире в контексте осуществления конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Конференция соберет более 100 участников из 40 стран, международных и общественных организаций, представителей научного сообщества.
Основной целью конференции является содействие успеху переговорного процесса в рамках конвенции, результативному проведению предстоящего совещания ее государств-участников (Женева, 4-8 декабря) и дальнейшей программе работы по этой линии на период 2018-2020 годов.
Российскую делегацию будут представлять руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, а также представители министерства обороны России, министерства промышленности и торговли. В конференции примут участие представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.