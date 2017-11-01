Назван возраст, после которого опасно иметь детей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские ученые установили, что зародыши, которые были получены от спермы мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от клеток молодых партнеров. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад, представленный на конференции Американского общества репродуктивной медицины.

Исследователи из научного центра Бостона определили, что эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем зародыши от людей до 35 лет. Зародыш, полученный от мужчин старшего возраста, на 4,3% позднее достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав видеозаписи, на которых запечатлено развитие 3532 эмбрионов, взятых у 527 гетеросексуальных пар.

Ученые из медицинского центра Weill Cornell Medicine установили, что с возрастом сперма мужчин накапливает мутации, а также показывает склонность к анеуплоидии — ненормальному количеству хромосом в клетке. Это повышает вероятность зачатия нездорового эмбриона. К таким выводам медики пришли после исследования семи возрастных групп от 25 до 55 лет. По данным исследователей, оба дефекта наиболее часто встречались у обследованных мужчин старшее 55 лет. Кроме того, показатель оплодотворения снизился с 87,7%, в младшей возрастной группе до 46% в самой старой группе.

Ранее ученые из медицинской школы Бостонского университета определили средний возраст, когда человек считается наиболее красивым. По их данным, сейчас он составляет 38,9 года. В 1990 году он составлял 33,2 года.