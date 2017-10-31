Химики из Китая создали первые полностью невидимые чернила

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Китайские химики и физики создали первые "полноценные" невидимые чернила, которые никак не проявляют себя и остаются невидимыми для глаз и приборов человека до обработки специальными наночастицами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Все типы "невидимых" чернил, существующих сегодня, начиная с ленинских "молочных чернильниц" и заканчивая высокотехнологичными красками в банкнотах и ценных бумагах, имеют один общий недостаток – они остаются незаметными для глаза лишь в очень конкретных условиях. Как правило, все такие чернила начинают светиться при облучении ультрафиолетом, а некоторые тайные записки можно увидеть, если просто согнуть лист бумаги или посмотреть на него под другим углом.

Лян Ли (Liang Li) из университета Шанхая (Китай) и его коллеги создали более совершенную версию подобной краски, экспериментируя с двумя типами наноматериалов, открытых недавно – металл-органическими каркасами и нанокристаллами из так называемых перовскитов.

Металл-органические каркасы (МОК) представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.

Перовскиты, в свою очередь, представляют собой полупроводниковые материалы с достаточно необычными свойствами и структурой, хорошо поглощающие свет и превращающие его в другие формы энергии, или же преобразующие энергию тока или тепла в свет.

Анализируя свойства и того, и другого материала, ученые заметили, что кристаллы перовскитов похожи по своей форме и внутреннему устройству на определенные версии МОК, ключевым компонентом которых являются ионы свинца. Эти сходства натолкнули ученых на идею, что один тип наноматериалов можно превратить в другой, используя один или несколько других реагентов.

© Zhang et al. / Nature Communications 2017 Рисунки и текст, напечатанные абсолютно невидимыми чернилами © Zhang et al. / Nature Communications 2017 Рисунки и текст, напечатанные абсолютно невидимыми чернилами

Руководствуясь этой идеей, ученые создали особую невидимую краску на базе каркасов и особый проявитель для нее на базе соединения брома, аммиака и метана, попадание которого в МОК приводит к образованию в нем нанокристаллов, начинающих светиться при облучении ультрафиолетом. Если проявитель отсутствует, то наночастицы отражают и рассеивают свет абсолютно так же, как это делает лист бумаги, на который они были нанесены.

Этой краской, как отмечают Ли и его коллеги, можно печатать при помощи обычного принтера, а "проявитель" в свою очередь, не меняет структуру МОК бесповоротно и его можно удалить из краски, используя раствор метанола или другого спирта. Благодаря этому секретное послание можно будет повторно сделать невидимым после прочтения.

Подобные краски и проявители, как отмечают ученые, можно использовать не только для защиты секретных документов и различных ценных бумаг, но и для решения самых разных задач – создания различных датчиков вредных газов, "временных" светодиодов и множества других высокотехнологичных гаджетов.