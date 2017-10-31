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РИА Наука
РИА Наука

Химики из Китая создали первые полностью невидимые чернила

19:0031.10.2017
(обновлено: 19:02 31.10.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублейЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Китайские химики и физики создали первые "полноценные" невидимые чернила, которые никак не проявляют себя и остаются невидимыми для глаз и приборов человека до обработки специальными наночастицами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Все типы "невидимых" чернил, существующих сегодня, начиная с ленинских "молочных чернильниц" и заканчивая высокотехнологичными красками в банкнотах и ценных бумагах, имеют один общий недостаток – они остаются незаметными для глаза лишь в очень конкретных условиях. Как правило, все такие чернила начинают светиться при облучении ультрафиолетом, а некоторые тайные записки можно увидеть, если просто согнуть лист бумаги или посмотреть на него под другим углом. 

Водогенератор, созданный в MIT и университете Беркли
© Фото : MIT photo from laboratory of Evelyn Wang
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Лян Ли (Liang Li) из университета Шанхая (Китай) и его коллеги создали более совершенную версию подобной краски, экспериментируя с двумя типами наноматериалов, открытых недавно – металл-органическими каркасами и нанокристаллами из так называемых перовскитов.

Металл-органические каркасы (МОК) представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.

Перовскиты, в свою очередь, представляют собой полупроводниковые материалы с достаточно необычными свойствами и структурой, хорошо поглощающие свет и превращающие его в другие формы энергии, или же преобразующие энергию тока или тепла в свет. 

Анализируя свойства и того, и другого материала, ученые заметили, что кристаллы перовскитов похожи по своей форме и внутреннему устройству на определенные версии МОК, ключевым компонентом которых являются ионы свинца. Эти сходства натолкнули ученых на идею, что один тип наноматериалов можно превратить в другой, используя один или несколько других реагентов.

© Zhang et al. / Nature Communications 2017Рисунки и текст, напечатанные абсолютно невидимыми чернилами
© Zhang et al. / Nature Communications 2017
Рисунки и текст, напечатанные абсолютно невидимыми чернилами

Руководствуясь этой идеей, ученые создали особую невидимую краску на базе каркасов и особый проявитель для нее на базе соединения брома, аммиака и метана, попадание которого в МОК приводит к образованию в нем нанокристаллов, начинающих светиться при облучении ультрафиолетом. Если проявитель отсутствует, то наночастицы отражают и рассеивают свет абсолютно так же, как это делает лист бумаги, на который они были нанесены.

Этой краской, как отмечают Ли и его коллеги, можно печатать при помощи обычного принтера, а "проявитель" в свою очередь, не меняет структуру МОК бесповоротно и его можно удалить из краски, используя раствор метанола или другого спирта. Благодаря этому секретное послание можно будет повторно сделать невидимым после прочтения.

Кристалл перовскита, использованный для создания первого оптического жесткого диска
© Фото : László Forró/EPFL
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Подобные краски и проявители, как отмечают ученые, можно использовать не только для защиты секретных документов и различных ценных бумаг, но и для решения самых разных задач – создания различных датчиков вредных газов, "временных" светодиодов и множества других высокотехнологичных гаджетов.

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