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РИА Наука
РИА Наука

Квантовые технологии. В погоне за безопасностью

18:3031.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНаучный сотрудник лаборатории в Российском квантовом центре в технопарке СколковоНаучный сотрудник лаборатории в Российском квантовом центре в технопарке Сколково
© РИА Новости / Максим Блинов
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Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Первую квантовую революцию, создание коллективных квантовых явлений, относят к 1954 году, когда ученые Николай Басов и Александр Прохоров разработали первый микроволновой генератор — лазер, где активной средой служил аммиак. Лазер — это, по сути, устройство управления потоком фотонов.

На использовании квантовых технологий также основана работа томографов и сверхчувствительных микроскопов.

Вторая революция — началась уже полвека спустя — в 2012 году. Она продиктована достижениями квантовой физики в возможностях управления веществом на уровне отдельных мельчайших частиц.

Возможности эпохи кванта

Развитие квантовых технологий идет неразрывно с современными трендами: интернет вещей, искусственный интеллект, Big Data, носимые гаджеты и робототехника.

Оборудование лаборатории. Архивное фото
© Фото : НИТУ "МИСиС"
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Предсказанный законом Мура экспоненциальный рост вычислительных мощностей позволит производить расчеты из миллиарда значений за секунды.

Это новые скорости коммуникаций, высокий уровень защиты данных, близкий к максимальному, более миниатюрная и производительная электроника.

Технологии актуальны и для медицины, когда необходимо определить точную дозу и успешность приема того или иного препарата путем расчета сценариев и моделирования возможных взаимодействий.

Квантовые компьютеры позволят диагностировать рак на более ранних стадиях и моделировать молекулы ДНК. Очевидно превосходство новых вычислительных мощностей и в военных целях: расчет точных координат объекта, защита данных, создание более сложных автопилотируемых машин.

Квантовый рынок

Мировой рынок квантовых технологий стремительно набирает обороты.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНаучный сотрудник лаборатории квантовых симуляторов и интегрированной фотоники Российского квантового центра в технопарке "Сколково"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Научный сотрудник лаборатории квантовых симуляторов и интегрированной фотоники Российского квантового центра в технопарке "Сколково"

Передовые в технологических отраслях страны активно стимулируют развитие квантовых устройств. Безусловно, финансовая поддержка играет решающую роль для реализации высокотехнологичных проектов.

Так художник представил себе поляритонный компьютер, созданный в Сколтехе и в Британии
© Предоставлено пресс-службой "Сколтеха"
Ученые из Британии и "Сколтеха" создают компьютер на базе "волшебной пыли"
К примеру финансирование государственных программ по квантовым технологиям в Евросоюзе за все время составляет один миллиард евро, в Великобритании — 400 миллионов долларов, в США — 360 миллионов долларов, в Китае — 220 миллионов долларов.

Российский квантовый центр (РКЦ) получил от фонда Сколково 1,33 миллиарда рублей в 2012 году.

Частные корпорации делают ставку на развитие квантовых компьютеров. Совокупный объем инвестиций компаний Google, IBM, Intel и Microsoft в подобные проекты достигает 0,5 миллиарда долларов.

Квантовые компьютеры

Современные классические компьютеры используют для обработки данных бинарный код, состоящий из нулей и единиц. Для создания виртуального объекта в нем создается комбинация битов. В квантовом компьютере вместо битов используются кубиты (квантовые биты), которыми измеряют квантовые процессы. При этом вычисления осуществляются параллельно, с мгновенной скоростью.

CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc. / Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений
CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc. /
Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений

Внутреннее строение квантового компьютера, созданного компанией D-Wave
© Иллюстрация РИА Новости
Битва технологий: сможет ли квантовый компьютер заменить ПК
Существующий в настоящее время в мире 128-кубитный квантовый компьютер канадского производства D-wave работает в частично квантовом режиме. D-wave позволяет решать лишь узкий спектр задач. Это может быть машинное обучение, искусственный интеллект, но решение произвольно заданных задач ему не под силу.

Амбициозные цели ведущих команд разработчиков — создание универсального квантового компьютера.

В июле группа ученых во главе с профессором Гарвардского университета и сооснователем РКЦ Михаилом Лукиным сообщили о создании 51-кубитного квантового компьютера. На настоящий момент это самая мощная вычислительная машина. Многие ученые считают, что 50-кубитная система уже способна продемонстрировать свое превосходство в решении задач по сравнению с классическим компьютерами.

© Фото : Министерство образования и науки РФ51-кубитный квантовый компьютер М. Д. Лукина
© Фото : Министерство образования и науки РФ
51-кубитный квантовый компьютер М. Д. Лукина

Появление на свет универсального компьютера, способного реализовать весь свой потенциал, по прогнозам экспертов, займет от пяти до 25 лет.

Его появление называют информационной бомбой XXI века.

Так художник представили себе атом, ведущий себя как волна, а не частица
© Florian Meinert
Российские физики создали нанолазер для светового компьютера будущего
Очевидно, что первая страна, получившая сверхпроизводительную машину, сможет занять лидирующее место в мире во многих областях.

Помимо новых возможностей, это создает и потенциальные опасности. Для такого компьютера не составит труда расшифровать любые базы данных, закодированные сложными математическими алгоритмами.

Предупредить подобные угрозы возможно лишь путем разработки и внедрения квантовых коммуникационных систем.

Квантовые сети

Системы квантовой связи активно развивают в Китае, США и Европе.

В России разработки устройств квантовой криптографии производятся в РКЦ, Казанском квантовом центре и совместно в Московском государственном университете и Университете ИТМО.

© Фото : пресс-служба Университета ИТМОСистема квантовой коммуникации, разработанная в Университете ИТМО
© Фото : пресс-служба Университета ИТМО
Система квантовой коммуникации, разработанная в Университете ИТМО

Отдельным проектом РКЦ является компания Qrate, основанная для работы над проектом создания системы квантовой связи. Сумма инвестиций в проект от Газпромбанка совместно с Министерством образования и науки России составляет 450 миллионов рублей.

Обмен информацией между узлами квантовой связи в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Китайские физики провели первую межконтинентальную "телепортацию"
Линия квантовой связи уже была апробирована в Москве, соединив оптоволоконным кабелем два здания Газпромбанка.

Особенность российской квантовой сети — применение одновременно двух методов шифрования данных, что позволяет внедрять ее в уже существующие каналы коммуникаций.

Для каких потребителей квантовые сети станут востребованы в первую очередь?

Это правительство, банки и крупный бизнес, а также телекоммуникационные компании. Дело в том, что сегодня стоимость устройств квантовой криптографии довольно высока.

Один комплект таких аппаратов от швейцарской компании ID Quantities, сегодняшнего лидера на рынке, составляет примерно 200 тысяч долларов. Российский аналог должен стоить несколько дешевле, около 150 тысяч долларов.

Среднее расстояние коммуникационной связи посредством квантовой сети пока составляет около 150 километров.

Китайский спутник квантовой связи Мо-цзы. Архивное фото
© Фото : Агентство Синьхуа
Китайские ученые продвинулись в создании квантового интернета
Первыми в России выпустить готовую технологию и оборудование квантовой криптографии для быстрых каналов связи планируют физики РКЦ. По их расчетам, это произойдет уже в 2018 году.

Данные разработки имеют приоритетное значение, поскольку позволят обеспечить защиту от взлома квантовыми компьютерами в недалеком будущем.

Для России устройства являются к тому же потенциальными экспортными позициями, где нужно успеть занять свою нишу.

В случае использования единичного комплекта устройств одной компанией возможно обеспечить шифрование данных, к примеру, в пределах одного города.
Доступными для массового рынка новые технологии защиты данных смогут лишь после прокладывания магистральных квантовых оптоволоконных линий.

Роберто Морандотти, профессор Университета ИТМО
© Фото : Университет ИТМО
Физики из Канады и России создают многомерный квантовый компьютер
Квантовая сеть может быть использована и в качестве телефона. Такие сети стали появляться в России еще в 2014 году. А в августе 2016-го ученые Казанского авиационного института и Санкт-Петербургского НИУ информационных технологий, механики и оптики провели успешные испытания сети посредством сеансов аудиосвязей. И сеть сейчас полностью функционирует.

Однако ограничения в расстояниях и свойство угасания света при движении через оптоволокно подтолкнули ученых к запуску космического аппарата с целью решения этих проблем. Таким спутником стал китайский аппарат "Мо цзы".

© AFP 2017 / Stringer Старт ракеты-носителя с первым в мире спутником, предназначенным для квантовой передачи информации на Землю
© AFP 2017 / Stringer
Старт ракеты-носителя с первым в мире спутником, предназначенным для квантовой передачи информации на Землю

Успешно проведены эксперименты по трансконтинентальной спутниковой квантовой связи. В перспективе — распространение квантового интернета.

Информационная безопасность

Система квантовой шифрации данных, создаваемая в РКЦ
© Фото : РКЦ
Физики из России создали первый в мире квантовый блокчейн
Квантовая сеть на настоящий момент является самым безопасным способом передачи данных. В ее основе лежит принцип квантового распределения ключей. Ключ генерируется и передается посредством фотонов, приведенных в квантовое состояние. Скопировать данный ключ нельзя. При попытке взлома фотоны, согласно законам квантовой физики, меняют свое состояние, внося ошибки в передаваемые данные. Уровень ошибок, выходящий за допустимые пределы, свидетельствует о попытке взлома. В таком случае подбирается и отправляется новый ключ — до тех пор, пока при передаче не будет достигнут допустимый уровень ошибок.

Квантовая революция обещает изменить привычный уклад жизни. В преддверии появления квантовых компьютеров остро встают вопросы финансовой и информационной безопасности, защиты доступа к управлению военной техникой.

Надежду в этом возлагают лишь на системы квантовых коммуникаций как новые способы защиты данных.

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