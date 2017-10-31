Генетики расшифровали ДНК самого большого организма на Земле

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Международный коллектив генетиков расшифровал ДНК самого крупного организма на земле – обычных темных опят, чья грибница может занимать территорию в несколько сот гектар леса, и раскрыли секреты их выживания, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Все виды опят являются одними из самых разрушительных патогенов в лесу, и они являются причиной угасания и разрушения лесов во многих регионах Земли. Сегодня экологи активно пытаются найти пути борьбы с этим грибом и понимание того, как он устроен и работает, является первым шагом для решения этой задачи", — заявил Ласло Надь (László Nagy) из Центра биологических исследований ВАН в Сегеде (Венгрия).

Самым крупным и одновременно древним живым существом на Земле является, как это не странно, гриб. В конце прошлого века экологи, работавшие в заповеднике Малур на территории штата Орегон, обнаружили, что все местные темные опята (Armillaria ostoyae) являются частью одного гигантского организма, чья площадь составляет примерно 880 гектаров, возраст – примерно 2,5 тысячи лет, а общая масса – около 600 тонн.

Этот гриб за все свое время существования заразил и уничтожил бесчисленное множество деревьев, благодаря чему тот участок леса, где он растет, приобрел достаточно специфический вид, выдавший то, что "виновником" массовой гибели представителей флоры является одна и та же колония грибов.

Впоследствии ученые нашли десятки других, менее значительных примеров грибниц, занимавших огромные площади, что указало на приспособленность грибов к колонизации огромных жизненных пространств. Надь и его коллеги попытались раскрыть секреты выживания "орегонского монстра", как назвали этот гриб представители СМИ, расшифровав его геном, а также ДНК нескольких его ближайших родственников.

Ученых, как рассказывает Надь, в первую очередь интересовали гены, отвечающие за синтез особых ферментов, которые помогают "монстру" разлагать стенки растительных клеток, извлекать питательные вещества из них и заражать сосны и другие виды деревьев почти со 100% вероятностью.

Расшифрованные геномы опят помогли биологам найти два десятка генов, отвечающих за сборку молекул таких белков, и найти множество удвоенных и утроенных участков ДНК, которые, как полагают ученые, помогли темным опятам приспособиться к существованию в формате гигантского единого организма размером с лес.

Изучение первого набора генов, как надеются ученые, позволит нам создать новые методы переработки древесины в биотопливо и полезные химикаты, а удвоенные участки генома могут помочь эволюционистам понять, как возникли первые многоклеточные организмы на Земле и какую роль в их эволюции могли играть будущие предки грибов.