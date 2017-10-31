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РИА Наука
РИА Наука

Старение невозможно победить в принципе, заявляют математики

11:2531.10.2017
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© Fotolia / VadimGuzhvaПожилой мужчинаПожилой мужчина
© Fotolia / VadimGuzhva

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Все попытки остановить старение при помощи очистки организма от потенциальных раковых и "престарелых" клеток обречены на провал, заявляют математики в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Наши коллеги давно пытаются понять, почему человек и другие живые существа стареют, в основном с той позиции, почему естественный отбор до сих пор не сделал нас бессмертными. Сам этот вопрос заставляет их задумываться о том, что остановить старение в принципе можно эволюционным путем. Мы же говорим, что мы не просто не достигли этой точки, но и то, что этого в принципе нельзя достичь", — заявила Джоанна Мазель (Joanna Masel) из университета Аризоны в Тусоне (США).

Брайан Кеннеди, один из ведущих специалистов в изучении старения
© Фото : Buck Institute for Research on Ageing
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В последние годы среди ученых заново возродился спор о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер, и что его контролирует своеобразная "программа смерти" — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Другие ученые полагают, что старение является абсолютно случайным процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках, который приводит к накоплению в организме так называемых "престарелых" клеток, прекращающих участие в жизнедеятельности организма из-за появления мутаций в их ДНК или достижения пределов деления. Их удаление из организма червей, как показали опыты, заметно продлило им жизнь и улучшило их жизнедеятельность.

Подобные опыты заставили многих ученых предполагать, что своевременное удаление подобных клеток может замедлить старение или даже полностью его остановить. Мазель и ее коллега Пол Нельсон (Paul Nelson) полагают, что это в принципе не возможно, просчитав возможные последствия от подобного "омоложения" организма.

Так художник представил себе процедуру омоложения в будущем
© Juan Carlos Izpisua Belmonte Lab /Salk Institute
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Для этого ученые создали компьютерную модель организма человека, состоявшую из множества связанных друг с другом клеток, жизнеспособность которых постепенно убывала. Это происходило по двум причинам – из-за уменьшения способности клеток поддерживать себя и ухудшения связей между ними.

Остановить это дряхление можно только в том случае, если в организме будут присутствовать клетки, которые не будут "подчиняться" общим нормам и начнут "конкурировать"  с соседями, замещая более слабые и вышедшие из строя клетки. Изначально такой процесс "конкуренции" будет благотворно действовать организм, однако, как показывают расчеты ученых, он будет приводить к постепенному уменьшению кооперации между клетками.

Логическим концом этого процесса является рак – когда уровень "сотрудничества" падает до нуля, клетки начинают бесконтрольно размножаться, что в конечном итоге приведет к гибели всего организма. Все остальные варианты "естественного отбора" и конкуренции между клетками, как отмечают ученые, будут изначально ухудшать работу организма и ускорять старение, а не замедлять его.

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
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Это простое соображение, как отмечают исследователи, объясняет то, почему все многоклеточные организмы стареют и умирают, и почему эволюция до сих пор не привела к появлению действительно "бессмертных" живых существ. С другой стороны, это открытие не исключает вероятности того, что одновременное подавление рака и очистка организма от престарелых клеток может помочь людям прожить гораздо дольше, чем сегодня, заключают авторы статьи.

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